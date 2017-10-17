Митингующих в Киеве призвали вернуться под стены рады в четверг

Киев, , 21:49 — REGNUM Организаторы митингов в центре Киева намерены остаться на ночь у здания Верховной Рады, призвав своих сторонников вновь собраться в четверг, 19 октября, сообщил 17 октября на своей странице в Facebook один из организаторов акции депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем.

Он указал, что большинство участников акции протеста покинули центр Киева, но всем им объявлен сбор на 19 октября.

По информации украинских СМИ, оставшиеся у Рады активисты и в частности, один из главных организаторов митинга Михаил Саакашвили поддержал предложение продолжить акцию протеста. Напомним, по данным МВД Украины, 17 октября в акции протеста у здания украинского парламента участвовали от пяти до шести тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности, создания специального антикоррупционного суда и изменений норм избирательного законодательства Украины.

Сообщалось о стычках участников акции с полицейскими, в результате которых пострадали не менее трех человек.

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