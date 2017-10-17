Парламент Турции одобрил очередное продление режима чрезвычайного положения

Анкара, , 21:07 — REGNUM Парламент Турции продлил в стране режим чрезвычайного положения, 17 октября сообщает Anadolu.

Великое национальное собрание одобрило ходатайство премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о продлении режима ЧС, который будет официально продлён ещё на три месяца с 19 октября.

Депутаты правящей партии «Справедливость и развитие», а также оппозиционной партии «Националистического движения» поддержали продление режима ЧС, в то время как представители «Демократической партии народов» и «Республиканской народной партии» выступили против.

Напомним, впервые режим ЧС был введён в Турции 20 июля 2016 года после попытки военного переворота. Анкара обвинила проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации военного путча, однако Гюлен отверг предъявленные обвинения.

15 июля 2016 года в результате военного путча в Турции погибли около 250 человек, ещё 2 тыс. 200 человек получили ранения.

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