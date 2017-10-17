Козлы, чихуахуа и балаболы. Монстры киевской политики служат Украине

Киев, , 20:49 — REGNUM Митинги и акции протеста в центре Киева, происходящие 17 октября, резко активизировали политическую борьбу в Верховной раде Украины. Предводители украинских политических движений, члены парламентских фракций и депутаты рады с повышенной интенсивностью обмениваются обидными кличками и хамскими выходками, торопясь отпечататься в памяти возбужденного митингами электората.

По сообщениям украинских СМИ, за 17 октября такими громкими «политическими» заявлениями уже отметился экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, заявивший о намерении «вынести козла коррупции, козла беспредела, безнаказанности, да вообще вынести козла конкретного!», лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, назвавшая предводителя «Радикальной партии» Олега Ляшко «чихуахуа», «бобиком» и «балаболом», за призыв последнего вернуть $ 200 млн, вывезенные ею в оффшоры.

В течение 17 октября на митинге перед зданием рады депутат Владимир Парасюк устроил ставшую традиционной для Верховной рады потасовку с начальником госохраны Валерием Гелетеем, а депутат Алексей Гончаренко, которого митингующие забросали яйцами, выразил пожелание, чтобы в следующий раз его закидали черной икрой.

Пока неизвестно, кто из них сильнее впечатлил избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, митингующие в центре Киева начали устанавливать палатки на площади и на проезжей части у здания Верховной рады, пообещав не расходиться до полного выполнения их требований, в перечень которых включены отмена депутатской неприкосновенности, изменение порядка голосования на выборах и создания специального антикоррупционного суда

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