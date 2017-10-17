Прокурором Марий Эл может стать зампрокурора Дагестана

Йошкар-Ола, , 20:00 — REGNUM Депутаты комитета по законодательству Государственного собрания Марий Эл в рамках подготовки к 32-й сессии рассмотрели представление Генерального прокурора РФ Юрия Чайки по кандидатуре для назначения на должность прокурора республики. На пост главы надзорного ведомства предложена кандидатура Сергея Белякова — первого заместителя прокурора Дагестана, государственного советника юстиции 3 класса, сообщает ИА REGNUM.

Кандидатуру нового прокурора Марий Эл депутаты Госсобрания республики рассмотрят в ходе сессии 23 октября.

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Сергей Беляков родился в 1965 году в Казани. В органах прокуратуры работает с 1995 года. В декабре 2013 года назначен первым заместителем прокурора Дагестана. В декабре 2016 года Белякову присвоено звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». В январе 2017 года присвоено звание «Заслуженный юрист Республики Дагестан».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший глава надзорного органа Марий Эл Сергей Рюмшин, проработавший на этом посту в течение последних пяти лет, 3 октября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина был освобожден от занимаемой должности.

На этом посту в статусе исполняющего обязанности Рюмшина сменил его первый заместитель — Юрий Ворончихин.

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