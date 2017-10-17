Президент Ирака прокомментировал ситуацию в Киркуке

Багдад, , 19:58 — REGNUM Нахождение Киркука под контролем курдских подразделений пешмерга не противоречит Конституции Ирака, заявил президент Ирака Фуад Маасум, 17 октября сообщает телеканал Al Arabiya.

Маасум призвал всех участников конфликта в Киркуке уважать закон, добавив, что Эрбиль и Багдад должны проявить сдержанность в борьбе за контроль над стратегической провинцией Киркук.

«Я призываю все стороны немедленно начать диалог для предотвращения обострения кризиса в Ираке. Я напоминаю, что все стороны должны руководствоваться Конституцией в разрешении конфликта в Киркуке», — заявил президент Ирака.

Напомним, богатая нефтью провинция Киркук оказалась под контролем Иракского Курдистана, когда правительственные силы Ирака были вынуждены покинуть северные районы страны под натиском террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отношения между Эрбилем и центральным правительством страны обострились в сентябре 2017 года после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана от Багдада.

Ранее правительственные войска Ирака вошли на территорию провинции Киркук, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения и правительственные объекты, включая военные базы.

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