Шрёдер: Без Турции и России нет стабильности в Восточной Европе

Берлин, , 19:04 — REGNUM Бывший федеральный канцлер, а ныне председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер высказался за улучшение отношений ЕС с Россией и Турцией, сообщает сегодня, 17 октября, немецкое еженедельное издание Die Welt.

По мнению Шрёдера, без сотрудничества с этими двумя странами в Восточной Европе не будет стабильности. «Мы должны помнить, что у России и Турции есть альтернатива Европе. Их путь может также привести к Азии», — заявил Шрёдер, выступая в понедельник на встрече инициативной группы предпринимателей Initiativkreis Mönchengladbach в Мёнхенгладбахе, Северный Рейн-Вестфалия.

Канцлер полагает, что именно ЕС должен помешать России и Турции «дрейфовать» в сторону Китая. И это лишь «одна из причин, по которой нам (ЕС) нужны жизнеспособные отношения с Россией и Турцией». Европе, России и Турции необходимо достичь большей уверенности в отношениях друг с другом, говорит канцлер.

Шрёдер активно критикует санкции ЕС, введенные в отношении российской нефтяной компании «Роснефть», председателем совета директоров которой он сейчас является. «Давление создает ответное давление», — подчеркнул бывший федеральный канцлер.

На вопрос о том, как же улучшить эти самые отношения, учитывая сложившуюся в треугольнике на данный момент политическую обстановку, Шрёдер пояснил: «Только через экономический обмен можно изменить структуру взаимоотношений».

Напомним, что избранный в конце сентября в качестве нового председателя правления ПАО «НК «Роснефть» Герхард Шредер уже не в первый раз критикует политику ЕС в отношении России, за что сейчас бывший канцлер получает обильную критику в свой адрес со стороны СДПГ, ХДС и ХСС.