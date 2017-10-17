В Киеве протестующие начали ставить палатки у здания Верховной рады

Киев, , 18:52 — REGNUM Участники акции протеста в центре Киева начали устанавливать палатки на площади и на проезжей части у здания Верховной рады, сообщают 17 октября митингующие в соцсетях.

По некоторым данным, порядка двадцати палаток расставляют представители движения «Рух новых сил», возглавляемого экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Кроме того, сообщается, что митингующие планируют занять палатками не только территорию у здания Верховной рады Украины, но и в Мариинском парке, а также на проезжей части улицы Грушевского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за попытки митингующих установить палатки между участниками акции протеста и полицейскими произошли столкновения, в которых пострадали не менее трёх человек.

Напомним, организаторы митинга заявляют, что таким образом пытаются добиться выполнения своих требований, в числе которых отмена депутатской неприкосновенности, изменение порядка голосования и учреждения антикоррупционного суда.

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