«Решение ЕСПЧ по делу Навальных носит политизированный оттенок»

Москва, , 18:50 — REGNUM Российские политики и эксперты считают, что Европейский суд по правам человека относится к делу «Ив Роше Восток» и братьям Навальным тенденциозно.

«Решение по делу Навальных, как и многие другие последние вердикты ЕСПЧ, в любом случае носит политизированный оттенок, хотя и компенсация присуждена меньше, чем запрашивалась в жалобе братьев», — в частности, отмечает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, Алексей Навальный был представлен в ЕСПЧ как лидер оппозиции, борец с коррупцией, «а не как человек, нарушивший российский закон».

Кроме того, глава комитета обратил внимание, что жалоба Навальных была рассмотрена гораздо быстрее стандартных сроков обсуждения подобных дел в Страсбургском суде, и добавил, что у России есть в любом случае право на обжалование этого решения.

Этот же факт отметила отмечает первый заместитель председателя президиума коллегии «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар.

«Обычно ЕСПЧ рассматривает дела 7−10 лет: и актуально значимые, где большое количество жертв, и когда заявители пишут о рассмотрении в приоритетном порядке», — цитирует ТАСС слова адвоката.

По мнению Людмилы Айвар, быстрое рассмотрение данного дела «связано с какими-то не совсем правовыми вопросами, потому что ни жизни, ни здоровью Навального ничего не угрожает». Она предположила, что сроки рассмотрения данного дела могут быть связаны с заявлениями Алексея Навального о намерении участвовать в выборах президента РФ в марте 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский суд по правам человека во вторник присудил российское государство выплатить братьям Алексею и Олегу Навальным компенсацию в размере более €80 тысяч, рассмотрев их жалобу по уголовному делу, связанному с деятельностью компании «Ив Роше Восток». Суд постановил выплатить истцам компенсацию на общую сумму €75 971 и 460 тыс. рублей. Эта компенсация оказалась меньше, чем запрошенная при подаче жалобы.

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Не все граждане России равны в правах перед Европейским судом. Так, жалобы Алексея Навального рассматриваются быстро — в течение полугода. Однако доводов в пользу политической подоплеки ЕСПЧ не нашел, — считает управляющий партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Коблев.

Решение ЕСПЧ весьма показательно, учитывая, что жалобы Навального рассматриваются в приоритетном порядке. Так в 2006 году Руслан Коблев направлял жалобу в ЕСПЧ по делу одного из его клиентов, однако суд рассмотрел ее лишь в 2016 году и признал по ней нарушение.

«В итоге, чтобы рассмотреть обращение, суду понадобилось ровно 10 лет. А жалобы Навального принимаются к рассмотрению в течение полугода. Это весьма удивительно. Не все граждане России равны в правах перед Европейским судом», — отметил эксперт.

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Член Совета Федерации, первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров не согласен с формулировкой ЕСПЧ по поводу того, что дело «Ив Роше Восток» не является политически мотивированным. По мнению сенатора, «любое дело, связанное с фамилией Навального, можно считать политическим, только политика в этом вопросе исходит не от России, а со стороны Европы».

«Нападки на Россию по поводу «Ив Роше Восток» и персоны Алексея Навального связаны с изменением отношения Запада к нашей стране, и напоминает, что Европейский суд по правам человека — правовой институт Парламентской ассамблеи Совета Европы, членом которой является в том числе и РФ. Это говорит о том, что Россия так же, как и другие государства, входящие в ПАСЕ, должна оплачивать деятельность ЕСПЧ из своего бюджета», — считает сенатор.

«При этом нас не так давно лишили в этой организации права голоса, а значит, мы не можем участвовать в выборе судей, заседающих в Европейском суде по правам человека», — цитирует слова Алексея Александрова издание «Ридус».

"Они нас пригласили в перестройку, говоря о демократических правилах. Но, как оказалось, эти правила действуют лишь в том случае, если ты полностью следуешь интересам хозяина (в широком понимании этого слова). А если ты не с хозяином, то и демократия на тебя не распространяется», — заключил парламентарий.

«В среднем Европейский суд рассматривает обращения граждан в течение трех лет. В то же время на практике часто получается так, что обычные люди вынуждены годами ждать информации о том, что их заявление только принято к рассмотрению судом. Однако в случае Навальных ЕСПЧ принял заявление через год и два месяца», — заявляет, в свою очередь, политолог Владимир Киреев.

Особо трепетное отношение Европейского суда по правам человека к российскому блогеру Алексею Навальному, объясняется тем, что там ошибочно считают его значимой политический фигурой, считает адвокат Дмитрий Аграновский.

«Совершенно очевидно, что жалобы Навального в ЕСПЧ рассматриваются гораздо быстрее остальных. Даже обычного приоритетного порядка, — отмечает Дмитрий Аграновский, — Все решения — всегда в его пользу. Суд признает все, о чем он просит».

Адвокат также добавил, что размер присуждаемых ЕСПЧ Навальному компенсаций тоже на порядок выше «обычных».

Эксперт считает, что это происходит из-за ошибочного представления о Навальном как лидере оппозиции. Поэтом в суде считают, что помогают демократии в России.

«Наверняка они видят в нем кандидата на президентский пост, тогда как в действительности его электоральный вес равен полутора процентам, если не меньше», — цитирует слова Дмитрия Аграновского РАПСИ.