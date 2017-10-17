В Киеве сторонники Саакашвили устраивают очередной майдан, блокируют здания

Киев, , 18:30 — REGNUM Сегодня, 17 октября, в Киеве у стен парламента и правителства начались столкновения сторонников лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили с правоохранителями. При этом митингующие блокировали выходы из здания парламента и комитетов. В частности, перекрыт вход на улицах Садовая и Шелковичная.

Активисты заявляют, что таким образом хотят заставить нардепов выполнить требования — отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд. В настоящее время митингующие устанавливают у стен Рады палатки и спальники.

По предварительной информации спикера министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в результате столкновений под зданием парламента уже пострадали трое активистов и один полицейский.

Советник главы МВД Украины, депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук выложил фото пострадавшего нацгвардейца.

«Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, провокаторам все-таки удалось организовать нападение на сотрудников правоохранительных органов у Верховной Рады. В результате провокаций у Верховной Рады пострадал Яценко Игорь Иванович, 05.03.1991 г. р. старший сержант полиции, участник АТО (2014 — 2015 р.р.), у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Игорь Яценко честно исполнял свой долг!», — написал Геращенко.

При этом 17 октября на митинге в Киеве Саакашвили заявил, что президент Порошенко должен помочь парламенту выполнить требования протестующих.

«Или мы получим результат в стенах этой Верховной рады с помощью президента, или президент получит результат от нас. Это будет очень плохой результат для него, но очень хороший для Украины», — сказал Саакашвили.

«Я был на двух революциях здесь. Я знаю, как это выглядит, когда используют народ, а потом его «разводят». Когда используют кровь людей, а потом на этой крови зарабатывают миллиарды. На этот раз мы не позволим ему это сделать», — пообещал Саакашвили.

Он также призвал Порошенко уйти в отставку.

«Пока есть Порошенко — будет нищета, унижения, эмиграция украинцев и особенно украинской молодежи… Если сегодня Порошенко последний раз не услышит опять вас и попытается выиграть время, как он делает три года, тогда мне кажется, что нам всем надо переместиться совсем в другое место с этой площади. Я призываю киевлян после рабочего дня прийти сюда и требовать только одного — уже чтобы Порошенко подумал уйти со своего поста», — призвал Саакашвили на митинге.

В свою очередь, президент Петр Порошенко призвал правоохранителей и организаторов майдана сохранять спокойствие.

«Требую от всех правоохранительных органов обеспечить мирный характер акций. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события, которые произошли 31 августа, которые привели к гибели четверых нацгвардейцев. Поэтому я считаю, что это чрезвычайно важное задание, чтобы к этому чрезвычайно ответственно отнеслись и организаторы и правоохранители. Вместе с тем я рад, что мои инициативы нашли такой отзыв и в сердцах людей, и у организаторов акции. Хочу отметить, что еще два года назад я внес проект изменений в Конституцию, которые предусматривали отмену депутатской неприкосновенности и судейской… Судейская неприкосновенность была ликвидирована. Восемь тысяч судей лишились её. Осталось около 450 человек», — рассказал Порошенко.

Он также назвал недопустимым захват радикалами националистических движений вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве.

«Иногда примером стука в открытые двери является абсолютно неприемлемый захват вертолетной площадки с требованием вернуть ее в государственную собственность, когда она уже решением прокуратуры находится в государственной собственности, только на законных основаниях, и ждет решения суда. Любые другие формы ведут к атаманщине и хаосу и являются абсолютно неприемлемыми», — сказал Порошенко.

Напомним, вчера, 16 октября, представители украинских радикальных организаций потребовали национализировать вертолетную площадку четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Ранее, 17 октября, спикер МВД Шевченко заверил, что министерство внутренних дел готово реагировать на все возможные сценарии развития событий на митингах в столице.

«От крайне левых до крайне правых — абсолютное разнообразие политических цветов. И чтобы всем было комфортно мирно протестовать и высказывать свою позицию. Мы, на мой взгляд, адекватно работаем. Рамки металлоискателей — традиционная мера безопасности, связанная с горьким опытом 31 августа 2015 года, когда в результате взрыва гранаты погибло четверо нацгвардейцев. Рамки не несут особых неудобств, но мы убеждены, что все, кто пришел высказать свою позицию, делают это мирно, без оружия. Надеемся, плохих последствий не будет», — добавил Шевченко.

По его словам, пока нет информации о попытках пронести на акции протеста запрещенные предметы.

«Если акция будет бессрочной, то правоохранители будут действовать адекватно, все силы и резервы сформированы… Мы готовы ко всем сценариям», — заверил Шевченко.

В то же время депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук считает, что митингующие под Радой готовят штурм парламента.

«Говорят готовится штурм ВРУ, целью которого является завести в сессионный зал Михо Саакашвили. Это какой-то театр абсурда. Саакашвили и найм во главе тех, кто себя называет украинским националистом. Шоу продолжается», — написал Мосийчук в Фейсбук.

При этом советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк проинформировал, что народный депутат от парламентской фракции «Самопомощь» Семен Семенченко планирует штурм парламента с использованием взрывпакетов.

«Внимание! По имеющейся информации, вечно смущенный «хор венских мальчиков» во главе с «дирижером» Гришиным (Семенченко) из очень миролюбивой и очень набожной фракции «Самопомощь», вероятно, намерен осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов. Наверное, рассчитывают на «эффект толпы», — написал Шкиряк в Фейсбук.

Он призвал участников митинга у Рады не предпринимать незаконных шагов.

«На грубые правонарушения подразделения МВД будут реагировать адекватно, в рамках предоставленных им полномочий. Никакие провокации не пройдут. Но мы призываем всех причастных к организации нынешнего митинга у ВР, а также лидеров «Самопомощи» вразумить своего неугомонного персонажа», — продолжил Шкиряк.

Советник главы МВД Украины, депутат от фракции «Народный фронт» Геращенко обещает наказывать протестующих, которые попытаются организовать кровавые провокации.

«Среди участников акции есть много хороших людей, которые просто хотят высказать свою позицию. Это нормально, но каждый, кто будет что-то бросать, если будет угрожать жизни и здоровью граждан и правоохранителей, то эти лица будут привлечены к ответственности… У нас уже есть горький опыт, когда два года назад один человек бросил гранату, погибло четыре нацгвардейца. Мы сделали из этого выводы и поставили рамки металлоискателей, чтобы сюда не несли взрывчатку и оружие. Думаю, всё будет спокойно. Если кто-то и планировал какие-то силовые действия, он от них откажется», — считает Геращенко.

Он считает, что на Украине пока нет условий для третьего майдана.

«Провокации готовились несколько недель, но шансов на их реализацию мало… Для третьего майдана должны быть условия. Сегодня таких условий нет. Сегодня есть искусственные условия, которые используют некоторые политики и популисты, которые бы хотели повалить действующую власть и сами прийти к власти. Считаю, что у нас будут очередные выборы в 2019 году. Сейчас, пожалуйста, митингуйте, выходите в телеэфиры, переубеждайте людей. У нас свобода слова», — призвал Геращенко.

Депутат также отметил, что цель Саакашвили — приход к власти и грабеж Украины по примеру Грузии.

«Его цель — захват власти, как в Грузии. После этого создать коррупционные условия для обогащения себя и своих близких. После этого его выбросили из Грузии к черту. К сожалению, наш президент его подобрал. Я очень сожалею, что это было сделано, и это было большой ошибкой. Ели бы господин Саакашвили делал всё хорошо в своей стране, он не был бы персоной нон-грата в Грузии… К сожалению, наши правоохранительные органы не занимаются экстрадицией Саакашвили в Грузию. Кстати, к нам обратилась Грузия по четырем криминальным делам, которые возбуждены в отношении господина Саакашвили. Там есть и коррупция, злоупотребление властью, выдача незаконных приказов на избиение демонстрантов, что привело к гибели людей в Тбилиси», — заявил Геращенко.

В свою очередь, депутат, руководитель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил о готовности голосовать за отмену депутатской неприкосновенности при условии снятия неприкосновенности с президента.

«Мы за то, чтобы убрать неприкосновенность, как хотят люди, но со всех — с президента, судей и депутатов. Мы за это проголосуем. Если только с депутатов, то это дает возможность преследовать оппозицию, так как делают сейчас с нами. Народ хочет, чтобы неприкосновенность была снята со всех. Мы за это проголосуем. Думаю, что эта акция организована радикальными элементами, которые сегодня хотят создать обстановку хаоса в стране. Наша фракция категорически против таких акций. Мы помним, что в 2015 году на подобной акции была взорвана граната, был теракт и погибли четверо полицейских», — рассказал Бойко.

При этом украинский политолог Руслан Синельников не верит в способность митингующих провести силовой захват власти.

«Люди, которые пришли мирно высказать свой протест, не способны на силовой захват власти… Сегодня отсутствует обратная связь власти с гражданами, отсутствует диалог власти с оппозицией… Власть не объясняет те или иные свои действия, не объясняет свои реформы», — рассказал Синельников в эфире канала «112 Украина».

«Несмотря на расхожее мнение, в Раде совсем не дураки! Как неприкосновенность снимать — так с 2020 года, то есть уже после следующих выборов. А как зарплаты себе любимым постоянно повышать — так немедленно. Это в европейских парламентах идиоты приняли закон, чтоб все блага, что голосуют депутаты (зарплаты, пенсии, премии), вступали в силу только после новых выборов», — написал украинский журналист и телеведущий Константин Стогний в Facebook.

Как сообщалось ранее, 17 октября президент Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №7203, который предусматривает изменение Конституции в вопросе неприкосновенности депутатов. В частности, предлагается внести изменения в ст. 80 Конституции, обнародовав ее в такой редакции: «Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету». Нововведения предлагается ввести с 1 января 2020 года.

Напомним, под стенами Рады проходит массовый митинг более 2 тыс человек. При этом за соблюдением правопорядка следит до 3,5 тыс силовиков. Митингующие вышли в поддержку политической реформы. Они требуют принять закон №6773 об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде (№6011) и о новых избирательных правилах (№1068−2).

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