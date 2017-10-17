Курскую администрацию покинул главный по ЖКХ

Курск, , 18:04 — REGNUM В Курске исполнять обязанности председателя городского комитета жилищно-коммунального хозяйства с 16 октября будет Сергей Цуканов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее Цуканов был заместителем председателя комитета ЖКХ города Курска — начальником отдела реформирования и тарифной политики.

Теперь Сергей Цуканов будет курировать все городские вопросы, связанные с отраслью ЖКХ, включая благоустройство и озеленение, ремонт дорог местного значения, водо-, тепло-, газо‑ и электроснабжение, обращение с бытовыми отходами, капремонт и отлов бродячих животных.

Прежний председатель комитета, Александр Апальков, покинул свой пост. По данным портала «Друг для друга», он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он руководил комитетом с 2013 года. Его предшественник ушел в отставку из-за обвинения во взяточничестве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон, за организацию которого также отвечает комитет ЖКХ, в Курске начался с проблем. По мнению прокуратуры, тепло в дома курян начали подавать с опозданием, поэтому глава города получил представление с требованием устранить все нарушения.

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