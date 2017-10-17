МИД: За фейковыми аккаунтами посольств России стоят структуры других стран

Сочи, Краснодарский край, , 18:03 — REGNUM За фальшивыми аккаунтами российских посольств в социальных сетях стоят не частные лица, а определённые структуры других стран. Об этом 17 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на Глобальном форуме молодых дипломатов в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

Как отметила Мария Захарова «фейковые аккаунты» российских представительств, распространяющие ложную информацию, в последнее время «стали множиться как грибы после дождя», что становится одной из реальных угроз для цифровой дипломатии.

По её словам, на сегодняшний день в социальных сетях действует «целая сеть аккаунтов российских посольств, генеральных консульств, представительств при международных организациях», при этом оперативного инструмента их аннулирования не существует.

Для удаления фальшивого аккаунта требуется направлять письменные обращения и созваниваться с администрациями соцсетей, а пока эти обращения находятся на рассмотрении, с поддельных страниц продолжает распространяться дезинформация, отметила представитель МИД.

Захарова также сообщила, что по ряду таких аккаунтов удалось найти источники их финансирования. «Мало того, мы нашли даже тех людей, которые занимаются их поддержанием. И что вы думаете? Это не частная инициатива каких-то частных граждан. За ними стоят определенные и вполне конкретные структуры других государств», — сказала она.

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