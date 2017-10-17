Депутат как поп-звезда: КС рассмотрел дело о встречах с избирателями

Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Конституционный суд РФ в открытом заседании 17 октября рассмотрел дело о встречах депутатов с избирателями, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Члены Госдумы, представители властей и судьи около четырех часов обсуждали, что делать парламентариям, которых окружают толпы граждан и в ГУМе, и в сибирской глубинке, и стоит ли избранникам спрашивать разрешения чиновников, прежде чем пообщаться с народом в менее стихийном порядке.

В КС обратилась группа оппозиционных депутатов Госдумы, которые требуют признать неконституционным федеральный закон №107. Документ фактически приравнял публичные встречи с избирателями к митингам, так как требует, чтобы парламентарии всех уровней уведомляли местные власти заранее, если хотят пообщаться с гражданами.

Без такого уведомления депутаты могут встречаться с гражданами «приватно» в помещениях, во дворах, если не мешают окружающим, и в «специально отведенных местах». Перечень таких мест, как правило, установлен местными чиновниками. Закон был принят в июне 2017 года.

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Однако на практике, как заметил депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ), парламентарии сталкиваются с массой проблем, и прежде всего на местном уровне. По его мнению, принятая норма содержит риск злоупотребления административным ресурсом и «упорядочивает произвол» чиновников.

Он описал недавний инцидент в Татарии, где местный депутат-коммунист пытался по новому закону собрать встречу с гражданами по поводу поправок в проект о детских садах. Синельщиков заявил, что власти Казани получили уведомление о встрече, но отказали под надуманным предлогом, а затем предложили свой вариант места проведения. В итоге, по словам Синельщикова, мероприятие состоялось далеко от центра, куда можно добраться лишь на электричке, еще и в условиях, где людей встретили не только колючая проволока и жуткая вонь, но и мусороперерабатывающий завод.

Кроме того, заявители обеспокоены и другим: по их мнению, депутатов дискриминируют перед чиновниками — ведь для встреч жителей с районными администрациями подобных ограничений нет, а также нарушают права граждан на коллективное и индивидуальное обращение к депутатам. В конце концов, заявляют они, встреча с депутатом может образоваться стихийно, и, даже если это не митинг, а просто обмен мнениями, парламентарий сразу окажется нарушителем, ведь он не уведомил власти об этом событии заранее.

Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») привел в пример петербургский опыт, где городское Заксобрание обязало парламентариев согласовывать встречи, если на них придет больше 100 человек. При этом в гайд-парке обычный гражданин может собрать митинг, если там будет менее 200 участников, без всяких согласований. «То есть для депутата предусмотрены более жесткие нормы петербургским законодателем», — указал Шеин.

Но представители властей с такой позицией не согласились. Представитель Госдумы в КС, депутат Татьяна Касаева («Единая Россия») сообщила, что она регулярно встречается с избирателями, и никаких описанных неурядиц у нее еще не возникало, большого труда в том, чтобы найти место и договориться с властями она не видит. Более того, закон наоборот был направлен вовсе не на ограничение депутатов, а на их защиту. Ведь документ предполагает административную ответственность чиновников, которые препятствуют депутатам, а также обязует исполнительную власть найти для народного избранника помещение и оборудовать его совершенно бесплатно.

Не сталкивался с трудностями при встречах с народом и сенатор Андрей Клишас, представитель Совета Федерации в КС. «Вы знаете, уважаемые судьи, когда к нам пришел этот закон, концепцию рассматривали, знаете, как мне доложили в аппарате профильного комитета? Что депутаты Государственной Думы хотят установить ответственность для лиц исполнительной власти, которые препятствуют им встречаться с избирателями. У меня возник вопрос, а что, действительно есть такая проблема у депутатов Госдумы?» — удивился Клишас.

Он сказал, что, видимо, под действие закона сенаторы не попали потому, что думцы сочли, будто у первых таких сложностей не возникает. И, подтверждает Клишас, депутаты угадали. «Я никогда не слышал, чтобы кто-то не предоставлял помещения или чинил препятствия, чтобы член Совета Федерации встречался с населением», — заметил он.

Заявители напомнили Касаевой и Клишасу, что в Госдуме за закон голосовали только члены «Единой России». Они поинтересовались, значит ли это, что именно единороссы по всей стране сталкиваются с препятствиями по организации встреч с избирателями, раз такой закон оказался необходим, но ответа не получили.

Предпосылки возникновения нормы заинтересовали и судей КС. Судья Констатин Арановский попытался выяснить, какие поводы давали депутаты Госдумы, чтобы в отношении их поведения были приняты специальные правила.

«Были среди этих поводов такие, как остановка дорожного движения, помеха третьим лицам, проезду скорой помощи и пожарным? Как можно объяснить сами материальные поводы для принятия такого законодательного решения?» — спросил он.

«Думаю, что в новейшей истории Российской Федерации такие случаи, конечно, были», — сказала Касаева, правда, ни один назвать не смогла.

Конечно, есть и «перегибы на местах». Андрей Клишас согласился, что описанный пример из Татарии «возмутителен», если он имел место. «Но это дефекты правоприменительной практики, которые не говорят о неконституционности нормы», — считает он.

Представитель президента в КС Михаил Кротов узрел в позиции заявителей куда более зловещий подтекст. По его мнению, они предлагают с помощью присутствия депутата легитимировать любую несанкционированную акцию.

«Незапланированные, незаконные митинги и собрания через присутствие депутатов, по вашей позиции, делают так, что они становятся легитимными, будучи изначально незаконными», — сказал Кротов.

«По сути дела вы предлагаете, что если в мероприятии принимает участие депутат, значит, на мероприятие не распространяются все требования, — продолжил он. — И, в том числе, если депутат прибыл на встречу со стихийно собравшимся митингом. В этом случае что, действия правоохранительных органов по предотвращению подобного рода митинга будут незаконными, если депутат принимает участие? Если митинг не согласован? Полагаю, что нет. Будет ли депутат участвовать или не будет, будет ли он ссылаться на то, что проводит встречу с избирателями — наверное, это будет нарушением закона и со стороны депутата, и со стороны организаторов этого мероприятия».

Кротов считает, что упразднение закона фактически наделит депутатов лишней привилегией по подобной автоматической легитимации любого публичного схода.

«А вот представьте, появился депутат в торговом центре, его узнали, и вокруг собирается группа, человек пятьдесят. Начинают его расспрашивать по социально-политической обстановке. Это же не специально отведенное место!» — высказался один из судей КС.

«Вы про ГУМ говорите? — уточнил председатель КС РФ Валерий Зорькин. — Давно там не был».

Но Михаил Кротов в принципе плохо себе представляет подобный сценарий, когда россияне настолько неравнодушны к депутатам, что атакуют их вопросами на улице, так что никакой опасности нет. Впрочем, если такое и случился, то депутат или любой другой госслужащий вполне может пригласить людей в другое место и на другое время, чтобы не мешать остальным гражданам.

«Я с трудом себе могу представить ситуацию, когда появление депутата сразу вызывает огромное количество граждан, которые хотят с ним пообщаться», — поделился мнением Кротов о популярности народных избранников.

Судья Константин Арановский в свою очередь озаботился душевным состоянием депутатов. Он заметил, что, по их словам, депутаты Госдумы вынуждены выбирать по своему самочувствию либо нарушать закон, либо следовать своему долгу. Арановский также вернул процесс к вопиющему казанскому инциденту.

«Вы согласны, — обратился он к Клишасу, — что татарстанский случай правонарушающий. Были, может быть, и какие-то еще случаи. Коль скоро вы с этим согласны, как вы считаете, эффекты в обеспечении порядка и защиты конституционных ценностей сообразно статьи 55 части 3 Конституции РФ стоят того, чтобы принять законодательное решение с подобными последствиями? Ведь они, в общем, в вашем даже представлении, не безобидны».

В ответ Андрей Клишас допустил, что «подобные события» могут иметь место в современной России. Но, на его взгляд, недовольные коллеги из Госдумы искусственно обостряют ситуацию.

«Я не считаю, что они ставят себя в положение правонарушителя и неизбежно ими становятся. Я уверен, что они проводят встречи с избирателями. А проведение встречи избирателями в форме митинга — это какой-то исключительный случай. И в этом случае, конечно, нужно четко следовать требованиям специального закона. Считаю, что принятие этого регулирования оправданно», — заключил Клишас.

Теперь Конституционный суд вынесет решение о судьбе депутатских встреч после закрытого совещания. Как правило, на это требуется около месяца.

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