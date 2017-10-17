Конституционный суд Испании аннулировал закон о референдуме в Каталонии

Мадрид, , 17:47 — REGNUM Закон о референдуме в Каталонии единогласно признан пленумом Конституционного суда Испании недействительным, сообщает 17 октября газета El Mundo.

В постановлении суда говорится, что жители Каталонии не обладают суверенитетом власти, который принадлежит испанскому народу, и не могут быть определены, как юридический субъект, который оспаривает национальный суверенитет у его обладателя.

Судьи Конституционного суда Испании заявили, что парламент Каталонии «полностью вышел за рамки закона» и подверг риску всех граждан Каталонии. Законодательный орган Каталонии оставил граждан «во власти правительства, которое говорит, что они не признают никаких законов».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2017 года официальный представитель правительства Каталонии ХордиТурулл заявил, что каталонский Женералитет не собирается отказываться от намерения отделиться от Испании.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум, в ходе которого 90% голосовавших высказались за отделение региона от Испании.

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