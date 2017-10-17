Обороноспособность Украины укрепят мальтийские рыцари?

Киев, , 17:08 — REGNUM Сегодня, 17 октября, президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека совершает первый в истории официальный визит на Украину. По результатам сегодняшних переговоров президент Украины Петр Порошенко и президент Прека провели совместный брифинг.

В частности, глава украинского государства поблагодарил президента Мальты за продление санкций в отношении Российской Федерации.

«Мы высоко ценим очень твердую и четкую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. С первых минут «российской агрессии», с первых минут «незаконной аннексии» Крыма мы чувствовали вашу поддержку и на двустороннем уровне, и в рамках ЕС, в рамках голосования в ООН, и во многих других случаях… Мы также благодарны за позицию относительно внедрения и продления санкций против Российской Федерации, как в связи с «аннексией» Крыма, так и в связи с «агрессией» на востоке нашей страны. Решительное осуждение Мальтой и голосование в ООН по «нарушению прав человека» в Крыму имеет важное значение для нас. Еще я хочу поблагодарить за то, что чрезвычайно символическим в нашем двустороннем сотрудничестве есть поддержка ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС, которое произошло во время мальтийского председательствования в ЕС», — сказал Порошенко.

Он призвал Мальту к более активному участию в миссии ОБСЕ в Донбассе.

«Мы обговорили, и я пригласил наших мальтийских партнеров к более активному участию в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке нашей страны. Мальта — страна, которая пользуется доверием. Я думаю, что будет очень эффективно, когда мир будет получать объективную и беспристрастную информацию от наблюдателей, в том числе от Мальты», — сказал Порошенко.

По его словам, Украина будет внедрять опыт Мальты в сферах энергоэффективности и энергосбережения. При этом украинский бизнес сможет использовать мальтийский хаб для выхода на рынки Африки.

Порошенко не исключил строительство на Мальте сервисного центра госпредприятия «Антонов», которое будет заниматься обслуживанием самолетов линейки «Ан» в странах Африки.

«Мы продолжили диалог по созданию на Мальте логистического центра ГП «Антонов». Много сотен антоновских самолетов используется в Африке. Опрашивая эксплуатантов, мы пришли к выводу, что наиболее оптимальным центром, где может быть создан антоновский хаб по обеспечению запасными деталями, по проведению сервисного обслуживания, может быть именно Мальта. Украинским предприятиям будет предоставлен чрезвычайно благоприятный режим для размещения соответствующих структур», — сказал Порошенко.

При этом в Киев прибыли представители мальтийского бизнеса, которые заинтересованы принять участие в приватизации украинских предприятий.

Президенты также обсудили подготовку саммита «Восточного партнерства».

«Для нас важна поддержка Мальты украинских евроинтеграционных стремлений. У наших мальтийских партнеров есть четкое понимание, что Украина — европейская страна, которая может усилить и обогатить ЕС. Мы уверены, что интересам как ЕС, так и Украины отвечает наше дальнейшее сближение. Именно в этом ключе мы обсудили подготовку к саммиту «Восточного партнерства», который должен пройти в ноябре в Брюсселе. Обсудили повышение эффективности порядка дня», — рассказал Порошенко.

В свою очередь, президент Мальты Прека проинформировала, что уже в следующем году между Мальтой и Украиной будет запущен прямой авиарейс.

«Этот шаг направлен на то, чтобы сделать страны более доступными друг для друга — для украинской диаспоры, а также для потенциальных туристов», — пояснила Прека.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал идею создать на Мальте хаб для украинских экспортеров аграрной продукции для последующего выхода на рынки Северной Африки и Средиземноморья.

«Украина и Мальта заметно активизировали сотрудничество в последнее время, и именно во время председательства Мальты в ЕС были приняты важнейшие для нас решения — введение безвизового режима и завершение ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. Есть интерес создать на Мальте хаб для украинских агроэкспортеров с последующим выходом на рынки Северной Африки и Средиземноморья», — написал Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук.

Украинский политолог Дмитрий Джангиров считает, что визит главы мальтийского государства связан с тем, что президент Порошенко проходит в деле о расследовании «панамских офшоров» в качестве ключевого свидетеля.

«…Согласно официальной версии АП, причины оцепления правительственного квартала в Киеве накануне 17 октября связаны с официальным визитом президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преко. Предусмотрены церемониальные мероприятия на площади перед администрацией президента. А в каком статусе Петр Алексеевич по делу «панамских офшоров»? Ключевой свидетель! (кажется…) Так что беречь его нужно…», — пишет Джангиров на своей странице в Фейсбук.

В то же время украинский политолог Артур Билоус усомнился в военной поддержке Украины со стороны Мальты.

«Там что, крестоносцы из Мальтийского ордена с копьями пошли на восточную границу… Подписали аж целый договор о сотрудничестве в области молодежи и спорта», — иронизирует Билоус, комментируя эффективность двусторонних отношений Мальты и Украины на канале «112 Украина».

Как сообщалось, в мае 2017 года в ходе государственного визита президента Порошенко на Мальту между двумя странами были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах дипломатии, спорта и образования. Документы подписаны после переговоров главы украинского государства с президентом и премьером Мальты в Валлетте во вторник, 16 мая. Так, министры иностранных дел двух стран подписали Меморандум о взаимопонимании и двусторонних консультациях между внешнеполитическими ведомствами Украины и Мальты, Меморандум о сотрудничестве в сфере молодежи и спорта, а также Меморандум о сотрудничестве в сфере образования.

Напомним,в апреле 2016 года в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Оказавшийся в распоряжении журналистов архив документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca насчитывает более 11 миллионов материалов и 2,6 терабайта данных.

После обнародования информации в ведущих мировых СМИ появился ряд публикаций относительно украинского президента. Как пишет издание Deutsche Welle, материалы, обнародованные Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), свидетельствуют о том, что финансовые и юридические консультанты Порошенко создали несколько офшорных компаний на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах, куда были выведены активы Roshen, чтобы не платить на Украине налогов с продаж.

«Порошенко, возможно, еще несколько раз нарушил украинское законодательство. В частности, глава государства не указал свою новую офшорную компанию в финансовой декларации за 2014 год. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Хотя, по информации ICIJ, по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций фирмы Prime Asset Partners Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах», — говорилось в материале.

Издание The Guardian в своем материале подчеркивает, что Порошенко «создал тайную офшорную компанию на Британских Виргинских островах в то время, когда его войска были уничтожены в кровавой битве с русскими войсками и промосковскими повстанцами».

Так, в тексте уточняется, что, согласно документам Mossack Fonseca, Порошенко зарегистрировал компанию Prime Asset Partners Ltd 21 августа 2014 г., когда на Донбассе происходили ожесточенные бои под Иловайском. Кроме того, записи свидетельствуют о том, что Порошенко является единственным акционером фирмы, пишет издание.