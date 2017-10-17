КНДР: Ядерная война вероятна в любой момент

Пхеньян, , 17:01 — REGNUM Ядерная война из-за ситуации на Корейском полуострове может начаться в любой момент, так как напряжение достигло критической точки, заявил 17 октября заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

Ким Ин Рен подчеркнул, что в такой обстановке «баллистические ракеты и атомные боеголовки являются для Северной Кореи оправданной мерой по самозащите», а ядерные силы в стране уже сформированы.

Представитель КНДР высказал своё одобрение принятой в июле конвенции о полном запрете ядерного оружия, но при этом подчеркнул, что Северная Корея не станет ее участником до тех пор, пока США «угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием и отрицают договор о его запрете».

По словам Ким Ин Рена, вся территория США досягаема для северокорейских ракет и даже малейшее вторжение американцев повлечет для них жестокое наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2017 года КНДР провела очередные испытания баллистической ракеты, а официальные СМИ Пхеньяна сообщили об успешном тестировании водородной бомбы. При этом президент США Дональд Трамп регулярно заявляет о желании военного решения ядерной проблемы КНДР и игнорирует предложения России и Китая прекратить регулярные широкомасштабные военные учения у границ Северной Кореи, после чего будет возможен мораторий Пхеньяна на ядерные испытания и ракетные запуски.

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