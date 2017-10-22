Если в Донбассе продолжится анархия, российское правительство введет войска

Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM 9 октября министр внутренних дел Никитин, исполняя постановление Временного Правительства от 7-го октября о принятии решительных мер для борьбы с анархией, разослал комиссарам на местах циркулярную телеграмму, в которой констатирует, что само «правительство и его органы на местах бессильны сохранить порядок», почему необходимо укрепить авторитет власти, «соединив возле себя все стоящие на государственной точке зрения местные силы без различия партий, к которым они принадлежат»; комиссарам предлагается создать при себе особые «комитеты по борьбе с анархией» из представителей местного самоуправления, судебной и военной власти.

Министр иностранных дел Терещенко в секретной телеграмме информирует заграничных представителей о внутреннем положены в России, пересказывая основные события прошедших дней: открытие предпарламента он называет «бледным», за исключением демонстративного ухода большевиков. Терещенко отмечает сильные разногласия в вопросе о Парижской конференции и наказе Скобелеву и т.д.

При министерстве юстиции состоялось первое заседание особой комиссии по разработке основных законов Российской Республики.

Состоялось под председательством Кишкина заседание особого совещания по разгрузке Петрограда, на котором Кишкин заявил, что, согласно решению правительства, необходимо приступить к самому быстрому и энергичному проведению мероприятий по выводу правительственных учреждений из Петрограда. Приняты правила, запрещающие въезд в Москву.

В связи с роспуском Госдумы, под председательством Родзянко состоялось ликвидационное заседание временного комитета Госдумы.

Казачья группа, земская и группа общественных деятелей предпарламента заключили блок для совместных действий.

Английский посол Джордж Бьюкенен посетил Керенского и имел продолжительную беседу по поводу «наказа» ЦИК Скобелеву и по вопросам внутренней в внешней политики России.

На секретном заседании правительства обсуждались вопросы международной политики, о подготовке к Парижской конференции, положении на фронте. На совещании у Керенского, при участии прибывших из Ставки для выступления в предпарламенте по вопросам обороны страны и эвакуации Петрограда начальника штаба верховного главнокомандующего генерала Духонина и его помощника Вырубова, был поднят, но остался открытым, вопрос о замене Керенского на посту верховного главнокомандующего, как человека невоенного, причем выдвигались кандидатуры Духонина и Черемисова (главнокомандующего Северным фронтом). Против кандидатуры Черемисова было выдвинуто соображение о необходимости его на Северном фронте, где военное положение считается крайне серьезным; против Духонина — его молодость.

Набоков, поверенный в делах правительства в Лондоне, секретной телеграммой сообщил, что английский морской штаб признал невозможным для английского флота облегчить положение в Балтийском море привлечением немецких морских сил в Северное море.

Временное Правительство приступило к выводу революционных частей петроградского гарнизона. Штабом Петроградского военного округа были разосланы приказы о переформировании и выводе из Петрограда частей гарнизона под предлогом необходимости обороны подступов к Петрограду. Попытка штаба встретила отпор со стороны гарнизона.

Общее собрание гвардии Финляндского резервного полка отказалось подчиниться приказу штаба и вынесло резолюцию с выражением недоверия Временному Правительству и требованиями немедленного созыва съезда Советов для передачи власти Советам, посылки на Парижскую конференцию не Маклакова (члена Временного Комитета Госдумы) и ему подобных, стремящихся продолжением войны задушить революцию, а того, кого найдет нужным Петроградский Совет. Петроградскому Совету предлагается собрать представителей полков петроградского гарнизона для выработки практических мер защиты Петрограда.

Вопрос о выводе петроградского гарнизона обсуждался в Испокломе и на пленуме Петроградского Совета.

В Исполкоме после горячих прений большинством одного голоса (13 против 12) принята для внесения на пленум Совета резолюция Бройдо (меньшевика), призывающая гарнизон «энергично готовиться на случай необходимости вывода частей гарнизона из Петрограда для защиты подступов к нему» и, после указаний на необходимость реорганизации милиции и чистки командующего состава, говорящая о необходимости «организовать комитет революционной обороны, который выяснил бы вопрос о защите Петрограда и подступов к нему и выработал бы план обороны Петрограда, рассчитанный на активное содействие рабочего класса».

Открывшийся вслед за заседанием Исполкома пленум Петроградского Совета огромным большинством отверг эту резолюцию и принял предложенную фракцией большевиков, поручающую

«Исполкому совместно с Солдатской секцией и представителями связанных с Петроградом гарнизонов организовать революционный комитет обороны, который… принял бы все меры к вооружению рабочих и, таким образом, обеспечил бы и революционную оборону Петрограда, и безопасность народа от открыто подготовляющейся атаки военных и штатских корниловцев».

Этим постановлением в замаскированной словами об обороне форме положено начало будущему Военно-Революционному Комитету.

На этом же заседании Троцкий в докладе об отношении к предпарламенту изложил причины, побудившие большевиков порвать с предпарламентом и закончил доклад возгласом: «Да здравствует прямая и открытая борьба за революционную власть в стране!».

По докладу принята предложенная фракцией большевиков резолюция, приветствующая вышедших из состава предпарламента, призывающая последовать этому примеру всех подлинных представителей рабочих, солдат и крестьян и зовущая на борьбу с узурпаторами за переход всей власти к Советам.

Объединенная резолюция с.-р. и меньшевиков, осуждающая отказ от работы в предпарламенте, как ошибочную тактику, разбивающую единство революционного фронта, считающая, что предпарламент, несмотря на все его недостатки, «тем не менее может служить не только средством к выявлению организованной воли революционной демократии, но способен творческой работой осуществить неотложные задачи, стоящие перед страной», и призывающая главное внимание направить на усиленную организационную работу, — собрала не более ста голосов.

В начале заседания пленума Петроградского Совета произведены выборы делегатов на Северный Областной съезд Советов: избраны 15 большевиков, 10 с.-р. и 5 меньшевиков.

Делегация 33-го корпуса, присланная в Петроград требовать заключения мира, на пленуме Петроградского Совета огласила данный ей наказ с требованием мира, земли, отмены смертной казни и т. д. и заявила, что если она не получит гарантий того, что кампания за мир развивается успешно, то солдаты сами берут всю власть в свои руки и устраивают перемирие. Каменев от имени Петроградского Совета ответил делегации призывом к борьбе за переход власти к трудящимся и заявил: «Вас только не хватает нам, чтобы мы сделали решительные шаги».

ИК ВСКД по докладу Скобелева о Парижской конференции союзных государств принято решение ограничиться посылкой одного представителя от демократии — Скобелева.

В Бюро ЦИК обсуждалась резолюция Солдатской секции ЦИК от 1-го октября, высказывающаяся против созыва съезда Советов на 20-е октября. Предложение Кураева (большевика) выразить порицание Военному отделу ЦИК, идущему в разрез е постановлением Бюро о созыве съезда, и задерживать рассылку резолюции по армейским комитетам, —отклонено. Постановлено «предложить Военному отделу представить дополнительные сведения».

Бельгийский посланник в Петрограде Дестрэ прислал в ЦИК письмо, в котором благодарит ЦИК за его намерения добиваться восстановления Бельгии в прежних границах и возмещения убытков из интернационального фонда («наказ» ЦИК Скобелеву), но находит, что

«Было бы в высшей степени несправедливо, если бы Бельгии пришлось принять участие в составлении проектируемого фонда и, таким образом, самой себе уплатить часть своих убытков. Подобная точка зрения была бы с моральной стороны ниже точки зрения самой Германии, которая… обещала удовлетворить нарушенную несправедливость».

Дестрэ «был бы рад узнать, сходятся ли наши точки зрения». ЦИК в своем ответе констатирует — отсутствие разногласий по вопросу об объеме самостоятельности Бельгии;

«Что же касается возмещения материального вреда… то мы думаем, что, конечно, не Бельгия сама должна платить себе… Определение условий составления интернационального фонда мы предоставляем будущим мирным переговорам».

Делегация горнорабочих Таганрогского округа Донецкого бассейна посетила Экономический отдел и Бюро ЦИК и требовала немедленного удаления введенного в округ в конце сентября, с целью борьбы с рабочими организациями, казачьего полка, так как, в противном случае, с 10-го октября начнется забастовка в ряде горных районов.

Делегация категорически отвергла «провокационные сообщения буржуазной печати» о якобы имеющих место в Донбассе эксцессах. Наблюдающийся упадок производительности объясняется не преувеличенными требованиями рабочих, а хищнической эксплуатацией предприятий, техническое оборудование которых за время войны не обновлялось и не ремонтировалось предпринимателями. До приезда казаков рабочие, в лице своих организаций, заботились о надлежащем оборудовании горных предприятий, но с приездом казаков предприниматели лишили рабочих возможности вмешиваться в эту область.

Экономический отдел ЦИК признал, что привод казаков в Таганрогский район ничем не вызван и может привести к катастрофе, но предложил делегации послать на места телеграммы о необходимости снять вопрос о забастовке до возвращения делегации из Петрограда. Бюро ЦИК постановило:

«Принять все меры к поддержанию требования рабочих Донецкого бассейна перед Временным Правительством и урегулированию вопроса о нахождении войск на рудниках. Делегировать в Донбасс членов ЦИК для ознакомления на месте с обстоятельствами дела и принятия всех соответствующих мер. Считая, что несвоевременное выступление рабочих явилось бы ударом для революции, Бюро постановляет просить делегатов передать рабочим о необходимости воздержаться от всяких выступлений до приезда особоуполномоченного Временного Правительства и комиссара ЦИК, которые на месте выяснят все условия, ведущие к удовлетворению требований рабочих».

Временное Правительство решило командировать в Донецкий бассейн товарища министра торговли и промышленности Орлова,

«Который употребит все меры к тому, чтобы добиться примирения между промышленниками и рабочими. В случае, если в Донецком бассейне будет продолжаться анархия, Временное Правительство решило не остановиться перед применением военной силы».

Министра внутренних дел в тот же день посетил представитель Донского казачьего войска, заявивший, что Временное Правительство не должно было назначать комиссара в Донбасс без предварительного сношения с Донским войском. Никитин на это ответил, что положений в Донбассе настолько обострилось, что правительство не могло долее откладывать осуществление решительных мероприятий для ликвидации анархии в Донбасском бассейне.

На перевыборах ИК Пресненского Совета (в Москве) избрано 11 большевиков, 6 меньшевиков и 4 с.-р.

Телеграмма из Минска сообщает., что на первом заседании переизбранного Совета партийное соотношение определилось в 155 большевиков, 44 с.-р. и 41 меньшевиков и бундовцев; председателем Совета избран большевик Ландер.

ИК Московского Совета принял для внесения на пленум инструкцию по выборам в Совет, устраняющую всякие препятствия для перевыборов депутатов. Меньшевики и с.-р. в голосовании не участвовали.

Освобожден по болезни под залог 5000 руб. содержавшийся в тюрьме по «делу 3—5 июля» Козловский.

Заключенные по «делу 3—5 июля» в «Крестах» объявили голодовку, требуя освобождения.

Главнокомандующим Юго-Западным фронтом на подавление крестьянского восстания в Подольской губернии двинуты особые отряды, кавалерия и броневики, которым приказано не останавливаться перед самыми решительными мерами. В Виннице открыто отделение военного суда.

Многотысячный митинг рабочих Обуховского завода вынес требование свержения буржуазного правительства и создания Советской власти.

В Александрополе (Закавказье) двухтысячное собрание солдат бурно протестует против предпарламента и Временного Правительства; двадцатитысячный гарнизон весь большевистский.

В Минске вместо закрытой по распоряжению верховного главнокомандующего большевистской газеты «Молот», заменившей еще ранее закрытую «Звезду», большевиками выпущена новая газета «Буревестник».

Исполком 2-ой армии 11 голосами против 9 вынес резолюцию о созыве Всероссийского съезда Советов после выборов в УС.

В Новгородской губернии ИК Совета, на основании телеграфного предложения Искоморсева, постановил отозвать своих делегатов с Северного Областного съезда Советов в Петрограде.

Всероссийская конференция заводов артиллерийского ведомства в резолюции по докладу Винокурова о социальном страховании протестует протай коалиции с буржуазией в правительстве и считает, что рабочий вопрос, а вместе с ним и полное социальное страхование, может быть разрешен только властью, опирающейся на революционных рабочих, солдат и крестьян.

В Москве делегатское собрание союза текстильщиков совместно с ф.-з. комитетами на митинге у здания Совета вынесло резолюцию, требующую перехода власти к Советам и заявляющую о готовности 200 000 текстильщиков по первому зову Совета выступить на борьбу за власть Советов. Резолюция призывает Советы к решительной борьбе с саботажем промышленников и предательской деятельностью Временного Правительства.

В Перми открылась окружная партийная конференция РСДРП большевиков; представлено 10 организаций с количеством членов около 7000 чел.

Постановлением ЦК партии с.-р. Борис Савинков исключен из членов партии.