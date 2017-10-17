Путин и Медведев встретятся с президентом Хорватии

Москва, , 16:48 — REGNUM Президенты России и Хорватии Владимир Путин и Колинда Грабар-Китарович 18 октября в Сочи обсудят перспективы двусторонних отношений и международные вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется, Грабар-Китарович посетит Россию с двухдневным официальным визитом по приглашению российского лидера.

«В ходе переговоров состоится обсуждение состояния и перспектив развития российско-хорватского сотрудничества, а также обмен мнениями по ключевым международным вопросам», — говорится в сообщении.

По итогам переговоров лидеров двух стран также запланировано подписание ряда двусторонних документов.

На следующий день, 19 октября, президент Хорватии встретится в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как сообщили в пресс-службе правительства России, стороны обсудят «актуальные вопросы российско-хорватского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, сотрудничества в энергетике, промышленных отраслях, культурно-гуманитарной сфере».