Еврокомиссия одобрила второй пакет финансовой помощи Иордании

Брюссель, , 16:42 — REGNUM Европейская комиссия одобрила выплату Иордании кредита в размере $117 млн в рамках программы макрофинансовой помощи (MFA), сообщает 17 октября информагентство KUNA.

Ожидается, что выплата $117 млн будет осуществлена в течение 2018 года, в зависимости от того, будет ли Иордания выполнять согласованные обязательства.

«Сегодняшнее решение о выплате Иордании $117 млн в рамках новой программы МИД свидетельствует о постоянной поддержке, оказываемой со стороны ЕС в той сложной ситуации, в которой оказалась страна», — заявил комиссар ЕС по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи.

«Я с нетерпением жду продолжения нашей работы с иорданскими властями над программой реформ, которая сделает экономику страны стабильной и сильной», — добавил комиссар ЕС.

Напомним, помимо транша в $117 млн ЕС также предпринимает дополнительные усилия по оказанию помощи Иордании и другим странам региона, чтобы смягчить экономические и социальные последствия, связанные с региональными конфликтами и наличием большого числа сирийских беженцев в Иордании.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС одобрил первый пакет финансовой помощи Иордании в 2013 году. Тогда Амман получил кредит в размере $211 млн.

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