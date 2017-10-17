Косачёв: Дела оппозиционеров стали суперприоритетом для ЕСПЧ

Москва, , 16:22 — REGNUM Российским юристам и высшим судебным инстанциям еще предстоит разбираться, в какой мере решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Навальные против России» о хищении средств компании «Ив Роше» соотносятся с вердиктами, вынесенными национальными судами Российской Федерации, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

В связи с решением ЕСПЧ сенатор указал на вопрос политизации действий и решений самого ЕСПЧ, когда речь заходит о России.

«Понятно, что судьи — тоже люди, и могут быть пристрастными, однако всё это ставит под вопрос доверие к ЕСПЧ как к справедливой инстанции», — написал парламентарий в соцсети.

Включение суда в нынешние не очень чистые политические игры в Европе больше бьет не по репутации России, а по авторитету ЕСПЧ, который своими ускоренными и предсказуемыми решениями по сугубо процедурным вопросам в пользу одной и той же стороны по сути начинает заниматься политикой, а не юстицией, что не может не сказаться — и уже сказалось — на отношении к ЕСПЧ в России, отметил Косачёв.

Суд с недавних пор проявляет к России всё больший интерес, почти треть всех решений за 2016 год было вынесено против одной страны из 47, входящих в Совет Европы, указал сенатор. И это при том, что из России за год поступило около 5500 жалоб, а, для сравнения, из Турции и Украины, соответственно, около 8300 и 8600. По российским делам принято 222 постановления, а по Турции и Украине — в три раза меньше: 77 и 70.

Косачёв также обратил внимание на то, что «особые «чувства» Страсбург питает именно к делам с участием наших оппозиционеров — их рассматривают, можно сказать, в «суперприоритетном» порядке». В то время, как, например, сотни жалоб жителей Донбасса против Украины остаются без ответа с самого начала конфликта (за три года 840 заявлений, принято к рассмотрению 560 и не вынесено ни одного решения), годами «под сукном» лежат иски от «неграждан» в странах Прибалтики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не выявил мотивов политического преследования в уголовном деле братьев Алексея и Олега Навальных о хищении средств компании «Ив Роше Восток», сообщает Минюст РФ.

По итогам рассмотрения жалобы Страсбургский суд значительно сократил заявленные Навальными размеры компенсации морального вреда, судебных расходов и издержек, а также полностью отказал в компенсации выплат, произведенных ими по гражданскому иску.

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