Венгрия надеется на отсрочку закона об образовании на Украине

Москва, , 16:26 — REGNUM Власти Венгрии надеются, что верховная рада Украины перенесет вступление в силу нового закона об образовании, заявил 17 октября глава госсобрания Венгрии Ласло Кевер после встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Он выразил надежду на то, что рада прислушается к голосу разума, так как принятие закона приводит к внутренним и внешним конфликтам на Украине.

«Уверен, что Украина нуждается не во врагах, а в друзьях, особенно среди соседей», — добавил Кевер.

На самой встречи с Матвиенко глава госсовета Венгрии сказал, что в случае вступления закона в силу Украина потеряет в лице Венгрии надежного партнера.

Кевер считает, что закон не побудит людей к изучению украинского языка.

По его мнению, на территории Украины с русскоязычным населением на закон можно вообще не обращать внимания.

Напомним, в резолюции ПАСЕ, принятой 12 октября, говорится о «глубокой озабоченности украинским законом об образовании» и о несоблюдении баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств.

Эксперт по Украине Александр Зубченко прокомментировал ИА REGNUM итоги саммита ПАСЕ по Украине и сказал, что Киев в лице верховного главнокомандующего «показательно выпороли», в том числе за закон об образовании. Аналитик добавил, что Киев будет ждать заключения Венецианской комиссии по закону, которое может поддержать резолюцию ПАСЕ.

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