Глава МИД Британии: у Лондона не может быть нормальных отношений с Москвой

Лондон, , 15:59 — REGNUM Великобритания не может иметь нормальных отношений с Россией из-за разногласий по Украине и Сирии, об этом 17 октября заявил глава британского МИД Борис Джонсон, отвечая на вопросы парламентариев.

«У нас не может быть нормальных отношений с Россией, принимая во внимание ее действия на Украине и в Сирии», — сказал Джонсон.

При этом, по его словам, с Россией необходимо поддерживать отношения там, где «это возможно». Джонсон также признал, что у Лондона нет никаких доказательств о причастности Москвы к кибератакам на Великобританию.

«На сегодняшний день мы еще не можем выявить каких-либо российских кибератак на Великобританию», — подчеркнул он.

Напомним, ранее в МИД Британии сообщили, что Джонсон планирует посетить Россию в конце 2017 года для обсуждения вопросов безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке, а также ход выполнения ядерной сделки с Ираном и ряд других вопросов.

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