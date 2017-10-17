Выход США из ЮНЕСКО не угрожает деятельности организации — Пиотровский

Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Выход США из состава Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) связан с расколом между европейской и неевропейской культурой. Такое мнение сегодня, 17 октября, высказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На самом деле, это отражение очень серьезной проблемы, существующей в мире: происходит раскол между европейской культурой и неевропейской. Соединенные Штаты представляют неевропейскую культуру вместе с Англией, по большому счету», — сказал Пиотровский.

Вместе с тем, уверен директор Эрмитажа, выход США и Израиля из ЮНЕСКО дальнейшей деятельности организации не угрожает. «Они все входят и выходят из ЮНЕСКО по пять раз», — заметил он.

Однако Михаил Пиотровский всё-таки опечален решением этих стран покинуть организацию, поскольку они тем самым они покидают площадку, обладающую большими возможностями для открытого выражения любого мнения.

«Я полагаю, что выход любой страны из ЮНЕСКО очень печален, потому что ЮНЕСКО — то место, где можно говорить даже о таких вещах, как русская революция, людям, которые придерживаются разных точек зрения. В ООН врагам трудно говорить друг с другом, там — можно», — отметил Пиотровский.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября «Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО», говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

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О решении Вашингтона выйти из ЮНЕСКО издание Foreign Policy сообщило еще 11 октября. По его данным, госсекретарь Рекс Тиллерсон принял такое решение несколько недель назад. Этот шаг Вашингтон принял в связи с необходимостью реформы и якобы имеющейся «антиизраильской предвзятостью» организации.

Добавим, ранее сожаление о решении США выразила Ирина Бокова, напомнив однако, что еще в 2011 году, когда США решили приостановить свое финансовое участие в организации, она говорила, что «ЮНЕСКО никогда не была так важна для США, и США никогда не были важны для ЮНЕСКО».

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Позднее о выходе из организации сообщил Израиль. Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким образом Израиль последовал «дурному примеру» США.

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