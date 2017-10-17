Бундесвер приостановит обучение курдов в Ираке

Берлин, , 15:36 — REGNUM Бундесвер приостановит обучение курдских бойцов Пешмерга. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил генеральный инспектор бундесвера Фолькер Викер, сообщает онлайн-издание немецкого журнала Der Spiegel. Известно, что решение было согласовано с министром обороны Федеративной Республики Урсулой фон дер Ляйен, и было принято в связи с эскалацией конфликта между Иракским Курдистаном и центральным правительством в Багдаде.

16 октября иракские власти в ответ на проведение курдами референдума о независимости объявили о восстановлении военного контроля над некоторыми нефтяными месторождениями в окрестностях Киркука. Также иракские военные заняли аэропорт города и местные авиабазы. Сам же Киркук на данный момент всё еще контролируется бойцами Пешмерга.

Напомним, что согласно иракской Конституции, центральной иракской армии запрещено входить на территорию курдской автономии. Главное командование курдских военизированных формирований Пешмерга расценило действия иракских военных как начало войны против курдов и пообещало, что правительство Хайдера аль-Абади заплатит за это «высокую цену», сообщает Deutsche Welle.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента порядка 140 солдат бундесвера было дислоцировано в Северном Ираке с целью обучения курдских бойцов. Германские военные в ряде тренировочных лагерей обучали бойцов курдского народного ополчения Пешмерга в рамках участия в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако, помимо обучения, Германия также занималась и поставками курдам оружия. При этом в официальном заявлении бундесвера о приостановке поставок немецкого вооружения в курдскую автономию речи не идет.