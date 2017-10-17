Каталония не изменит своего решения относительно независимости

Барселона, Испания, , 15:33 — REGNUM

Правительство Каталонии не планирует отказываться от своего намерения отделиться от Испании, поэтому Мадриду не следует ожидать 19 октября от Барселоны иного ответа, сообщает Reuters.

С таким заявлением 17 октября выступил официальный представитель каталонского правительства ХордиТурулл.

Заявление представителя правительства Каталонии сделано на фоне призывов Мадрида к Каталонии отказаться от своего стремления к независимости.

«Сдаваться не входит в планы этого правительства», — отметил Туррул.

«В четверг мы не дадим ответа, который отличался от того, который мы дали в понедельник [16 октября]», — добавил он.

Напомним, днем ранее президент Женералитета Каталонии не стал прояснять свою позицию относительно того, была ли объявлена независимость