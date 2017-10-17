В Совфеде о тактике ВМС Украины «волчья стая»: «Вызывает усмешку»

Москва, , 15:26 — REGNUM Планы Военно-морских сил (ВМС) Украины применить против Черноморского флота (ЧФ) России тактику «волчьей стаи» «вызывают усмешку». Об этом заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в разговоре с RT.

«Волчья стая — это тактика преследования кораблей противника подводными лодками с целью дождаться численного превосходства, — говорит она. — При чем тут ракетные артиллерийские катера — непонятно».

По ее словам, предлагаемая украинскими специалистами тактика «вызывает усмешку не только у военных».

«У Украины нет субмарин, — уточняет Ковитиди. — Поэтому мы можем в очередной раз улыбнуться и продолжать заниматься своим делом».

Ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что командование Военно-морских сил Украины намерено в «случае необходимости» применить против российского Черноморского флота тактику, известную как «волчья стая». Речь идет об одновременной атаке одного корабля противника несколькими легкими бронекатерами.

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