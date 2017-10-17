Слуцкий: КНДР нельзя провоцировать и загонять в угол

Москва, , 15:08 — REGNUM Риторика зампредставителя КНДР в СБ ООН носит жесткий характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Это взрывоопасное заявление, которое никак не способствует снижению напряженности вокруг ядерной программы КНДР и на Корейском полуострове. Пхеньяну не стоит пренебрегать мнением мирового сообщества и игнорировать резолюции Совета безопасности ООН», — отмечает парламентарий.

Россия никогда не поддерживала и не поддержит самопровозглашенный ядерный статус Северной Кореи, говорит депутат, и именно поэтому в накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях в отношении КНДР.

«Но надо понимать, что КНДР также нельзя провоцировать и загонять в угол. В случае если военное противостояние действительно начнется, то ни выигравших, ни проигравших может просто не оказаться», — заключил Слуцкий.

В любой момент на Корейском полуострове может начаться ядерная война, заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен. Северная Корея обвиняет США в «экстремальной и прямой ядерной угрозе», и Пхеньян имеет право на самооборону, добавил дипломат.

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