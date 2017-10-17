Станислав Стремидловский, , 15:25 — REGNUM

Традиционный «Марш независимости», который польские националисты проводят каждый год 11 ноября (Национальный праздник независимости Польши), в этот раз пройдет как «ответ на духовный кризис Запада», передает Dziennik Łódzki (Лодзь). Издание цитирует интервью лидера «Национального движения» (Ruch Narodowy), депутата сейма Польши Роберта Винницкого. Девизом марша станут слова: «Мы хотим Бога». По словам Винницкого, это относится к «духовному ядру нашего национального сообщества». Он сослался на пример США, где значительная часть населения не исповедует какую-либо религию, однако на повестке дня стоят ссылки на Бога или религиозные ценности, даже среди президентов, которые считаются левыми или не связаны с христианскими ценностями. «Конечно, вы можете быть хорошим поляком, хорошим и честным человеком, будучи нерелигиозным, — замечает при этом лидер «Национального движения». — С другой стороны, у нерелигиозных обществ или стран нет будущего, секуляризация Западной Европы является лучшим свидетельством тому». Что касается численности, то депутат сейма предполагает, что можно ожидать от 50 до 100 тысяч человек, может быть, даже больше. Также Винницкий прокомментировал итоги парламентских выборов в Австрии, которые выиграла Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем. «Я думаю, что можем здесь рассчитывать на какое-либо потепление отношений с нашей страной, в отличие от ситуации, которая имела место при правлении прошлой власти, — отметил политик. — Но, прежде всего, это победа, с одной стороны, Курца, с другой стороны, Хайнца-Кристиана Штрахе, лидера Австрийской партии свободы. То есть антииммигратского дискурса. Это дает надежду Австрии, в которой через 20 лет каждый третий житель Вены и каждый пятый австриец будет мусульманином. Так что Австрия сегодня должна не только радикально остановить приток последующих иммигрантов, но необходимо подумать о том, каким образом переломить тенденции, господствующие в настоящее время в этой стране».

Тема получения репараций от Германии за Вторую мировую войну не уходит из поля зрения средств массовой информации, сообщает Wochenblatt (Ополе). В том числе из-за «сенсационных» заявлений председателя парламентской комиссии Аркадиуша Мулярчика, представляющего ныне правящую партию «Право и Справедливость» (PiS), который утверждает, что, наконец, удалось найти документ ООН, подтверждающий польские требования. Проблема в том, что о репарациях там нет ни слова. Как говорил Мулярчик, власти Польской народной республики пытались оказать давление на Германию через ООН, чтобы изменить ее политику в отношении компенсаций за жертв немецкой политики во время Второй мировой войны. Таким образом он охарактеризовал будто бы неизвестный до сих пор документ, который должен доказать, что власти ПНР не отказались от репараций от Германии. Однако проблема в том, что историкам этот документ хорошо известен. Как замечает директор Центра немецких и европейских исследований имени Вилли Брандта во Вроцлаве профессор Кшиштоф Рухневич, нужно просто обратиться к архивам МИД Польши и прочитать «Записку о сессии Комиссии ООН по правам человека 1969 года», в ходе которой польская сторона говорила об компенсациях, но только для гражданских лиц. О репарациях говорить не приходится, потому что эта тема была Польшей объявлена закрытой в 1953 году. Фактом здесь является то, что вопрос о компенсации потерпевшим гражданам был важным для правительства ПНР. И в «Записке» описывается, как Варшава пытались добиться от Германии выплат и осуждала дискриминацию поляков под предлогом отсутствия дипломатических отношений между ПНР и ФРГ. Однако и в этом случае нельзя утверждать, что до сегодняшнего дня немцы не выплачивали никаких денег, потому что после 1970 года Германия в рамках различных договоров перечислила отдельным группам жертв нацистов около (в пересчете на сегодня) 2,5 млрд евро. В дискуссии о репарациях или компенсациях — в Польше оба термина неправильно используются как взаимозаменяемые — существует также тема бывших восточных немецких территорий, которые после 1945 года оказались либо в Польше, либо в Советском Союзе (Калининград). Так, в Силезии, Померании и Восточной Пруссии немцы не просто сбежали или были изгнаны, бросив свое имущество, но и была оставлена общественная инфраструктура, которую взяла себе Польша. Эти материальные блага некоторые хотели бы рассматривать как часть военных репараций в отношении Польши, хотя фактических расчетов нет. Впрочем, есть документ из архива МИД ФРГ. В записке, датированной ноябрем 1969 года, упоминается меморандум Федерального архива 1967 года, в котором общие потери Германии в результате утрат имущества физическими и юридическими лицами из районов к востоку от Одры и Нисы оцениваются более чем в 75 млрд рейхсмарок. Однако в записке также содержится вывод, что выставление счета будет означать согласие на окончательный отказ от этих территорий, о чем тогда, естественно, в Германии не шло и речи. «Не следует также забывать, что для польской стороны западные районы стали своего рода возмещением за потери на востоке», — говорит профессор Рухневич. Вопрос о бывших германских территориях и репарациях был окончательно разрешен в рамках «Договора 2 + 4» об объединении Германии и последующего пограничного договора между Польшей и Германией. В то время Варшава еще могла поднять вопрос о репарациях, но не сделала этого, сосредоточившись на окончательном решении темы западной границы. Аналогичным образом, по-видимому, проблема бывших ее территорий рассматривалась немецкой стороной, которая тоже не начала дискуссию, рассчитывая на окончательное закрытие вопроса. Однако сегодня проблема репараций вернулась на столы важных особ в обеих странах, и финал неизвестен. Пусть же этот вопрос не повлияет в течение следующих нескольких лет на все более заметное охлаждение отношений между Берлином и Варшавой.

Советники сеймика Силезского воеводства просят вернуть им здание, в котором ранее размещался силезский парламент и правительство, а ныне в нем размещается местное отделение Государственного казначейства, информирует SILESION (Катовицы). В обращении к правительству напоминается, что 95 лет назад — после включения в состав Польского государства восточной части Верхней Силезии — состоялись первые выборы в сейм Силезии, орган законодательной власти, созданный конституционным законом от 15 июля 1920 года. В 1923 году был объявлен конкурс на создание здания, где бы размещались депутаты и администрация воеводства. В 1929 году оно было введено в эксплуатацию. Было построено в стиле модерн, в 1978 году внесено в реестр памятников архитектуры, а в 2012 году признано памятником истории. 6 мая 1945 года здание было приобретено Государственным казначейством, в собственности которого остается и по сей день, несмотря на то, что в 1999 году в воеводстве появилось местное самоуправление. Премьер-министра Польши призывают передать «здание, построенное усилиями силезских налогоплательщиков и являющееся символом силезского самоуправления, Силезского воеводства. Пусть этот жест властей Республики Польша станет выражением уважения региональных традиций и нашего муниципального сообщества». За принятие обращения проголосовали советники, представляющие «Гражданскую платформу» (PO), Польскую крестьянскую партию (PSL), Движение силезских автономистов (RAŚ) и Союз левых демократических сил (SLD). Против — клуб «Права и Справедливости».

Польский публицист Рафал Земкевич колесит по Польше и представляет свою новую книгу «Зловещая тень Маршала», в которой он остро критикует культ Юзефа Пилсудского, рассказывает Radio Szczecin (Щецин). Недавно он побывал на встрече с читателями в Щецине. Земкевич считает, что «культ маршала Пилсудского в Польше убивает наш республиканизм». Вместе с тем он подчеркивает, что его критика не совпадает с критикой маршала, какой та была во время Польской народной республики. Тогда говорили, что Пилсудский был плохой, потому что преследовал коммунистов. «Это как раз очень хорошо, что делал, потому что коммунисты это заслужили, — сказал публицист. — Они являлись врагами Польши и иностранной агентурой. Само имя, то, что коммунистические партии называли себя Коммунистической партией Западной Украины или Западной Белоруссии, ставило под вопрос целостность польского государства». Земкевич также прокомментировал информацию о роспуске отделения Союза левых демократических сил в Кракове. По его словам, «SLD является партией ностальгии по ПНР, так что вымирают они естественным образом, и это не проблема. Для меня проблемой является объединенная оппозиция, потому что «Право и Справедливость» может позволить себе любые ошибки, пока в оппозиции есть глава «Современной» (Nowoczesna) Рышард Петру или лидер «Гражданской платформы» Гжегож Схетына, потому что PiS всегда будет лучше их». Встреча с публицистом была организована Ассоциацией эндеции и Ассоциацией в пользу новой Конституции Кукиз'15 (Kukiz'15).

В католических храмах считают верующих, пишет Głos Pomorza (Слупск). Институт статистики Католической церкви (ISKK) на протяжении 30 лет изучает религиозность поляков. Большой подсчет верующих проходит раз в году, социологи посещают все приходы в стране. Определяют, сколько прихожан участвует в воскресной мессе и сколько из них причащается. Из последних отчетов ISKK следует, что Польша — это всё еще оплот католицизма. В воскресных мессах регулярно участвует около 40% поляков, а причастие принимают 17% верных. Больше всего практикующих католиков живет в епархии Тарнува, по данным за 2015 год — 70,5%. За ними Прикарпатье с 64,3% в епархии Жешува и 58,5% епархии Пшемысля. В Померании о принадлежности к Католической церкви заявляют 87% жителей, из которых по воскресеньям костел посещают 38,6%, причащаются 18%. На другом конце — ряд деканатов епархии Эльблонга, где уровень религиозности ниже среднего по стране.

По мнению профессора Казимежа Щигельского, демографа из Опольского политехнического университета, прогноз о том, что в 2050 году в Ополе будет жить около 70 тысяч человек (на сегодня в город проживает 127.792 человек), не является чрезмерно пессимистичным, сообщает Nowa Trybuna Opolska (Ополе). «Нас будет все меньше и меньше, что еще хуже, все меньше и меньше женщин рожают детей. По статистике, — говорит профессор, — 100 немок рожают 134 малышей, полек — 131, а ополек — всего лишь 100 детей». Нужно также иметь в виду, что мальчиков появляется на свет примерно столько же, что девочек. Это означает, что в будущем потенциальных матерей будет еще меньше. Демографические прогнозы выглядят неблагоприятными для города. Что можно сделать, чтобы эту тенденцию переломить? «Многое зависит от политиков, — говорит Щигельский. — Я имею в виду не только иммиграционный вопрос, но также программу 500+. Рано, думаю, оценивать последствия этой программы. Конечно, рождаемость немного пошла вверх, но надо помнить, что 500+ действует полтора года. Мы не знаем также, является ли рост эффектом этой программы или дело в экономике. Но, без сомнения, улучшение материального положения семьи помогает принять решение о ребенке. Поэтому мы должны поддерживать высокие темпы роста экономики».

Жители в приграничных с Украиной районах Прикарпатья уже три года задыхаются от вони, передают Super Nowości (Жешув). Запах просто невыносимый. Хуже всего в выходные дни. Когда дуют ветры с восточной стороны и присутствует высокая влажность, то бывает, что жители деревень даже не открывают окон. Пребывание на улице трудно терпеть. С украинской стороны видны пламя и дым, который отравляет окрестности реки Вяр. В деревне Рожубовице дошло дело до интоксикации этим дымом жителей. Люди гмины Пшемысль испытывают головные боли, царапание в горле, жжение и слезотечение глаз. У детей возникает сыпь. В прошлом году в местности было зафиксировано в воздухе присутствие вредного бензола и аммиака. Недавно в Пшемясле в представительстве администрации Подкарпатского воеводства воевода Ева Ленярт встретилась с местными руководителями. Оказывается, что на Украине, неподалеку от польской границы, поджигают торфяные болота, где есть разные отходы. Кроме того, из дешевых удобрений, используемых украинскими фермерами, выделяется аммиак. В предыдущие годы зловоние ощущалось вплоть до выпадения первого снега. «Из-за запаха не могу выйти с ребенком на прогулку, — говорит Кристина Голембовская, староста деревни Станиславчик. — В субботу жгут какие-то отходы на украинской стороне, а неприятные запахи чувствуем до вторника».

В Люблине в субботу, 14 октября, состоялась церемония закладки памятника в память жертв Волынской резни — геноцида мирных поляков, организованного украинскими националистами в 1943—1944 годах, рассказывает Kurier Lubelski (Люблин). Участники акции опустили урну, содержащую землю из 37 местностей, связанных с массовым преступлением, исполненным ОУН — УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).