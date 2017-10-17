Депутаты Верховной рады сорвали заседание парламента

Киев, , 15:08 — REGNUM Заседание согласительного совета Верховной рады 17 октября было сорвано депутатами, заявил спикер парламента Украины Андрей Парубий, сообщает «Украинская правда».

Согласно сообщению, в ходе заседания около 20 депутатов прошли к председателю парламента и выстроились за его спиной. Депутаты потребовали немедленно приступить к рассмотрению законов о снятии депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда и введении выборов по открытым спискам — это требования, которые заявили протестующие возле здания Верховной рады.

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Однако, спикер парламента отказался менять порядок рассмотрения законопроектов, заявив, что первой должна быть рассмотрена медицинская реформа, и что председатель не вправе менять порядок рассмотрения. Тогда группа депутатов начала скандировать «Выходите к людям!»

После этого Парубий заявил о срыве согласительного совета и приостановил заседание.

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«Сейчас происходит срыв согласительного совета, нет возможности выступать представителям. И я приостанавливаю заседание согласительного совета в связи с невозможностью его проводить», — сказал спикер украинского парламента.

Напомним, 17 октября под стенами здания Верховной рады митингуют, по различным оценкам, от 2 до 4,5 тыс. человек. В протесте участвуют представители ультраправых радикальных партий, а также экс-губернатор Одесской области Михаил Сакашвили.

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