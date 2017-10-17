Элла Памфилова и Мария Захарова встретились с участниками ВФМС

Сочи, Краснодарский край, , 14:42 — REGNUM Как разобраться, где правда, а где ложь, и как найти свой источник правдивой информации в современном информационном пространстве, когда беспристрастная констатация фактов утрачивает свое значение? На эту тему 17 октября рассуждали участники дискуссии «Свобода выбора и право на информацию в мире постправды».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сразу заговорила на тему субъективного восприятия реальности.

«Мы в России благодаря одному известному фильму, благодаря нашему опыту, в том числе, последних лет, знаем, в чем сила. Сила — в правде. Другой вопрос, в чем правда. Этот вопрос актуален не только для нашей страны, это вопрос для всего мира. Еще один вопрос: есть ли одна общая правда? Возможно, она есть. Но как же нам справиться с нашими чувствами, с нашими эмоциями? С нашим личностным восприятием окружающего мира?», — задалась вопросом Мария Захарова и сама же ответила: правда не может быть только одна, но вопрос в том, как подать информацию.

Мария Захарова обратила внимание на то, что журналисты должны понимать свою ответственность.

«Проверять, насколько ты объективен, — это должно стать путеводной звездой для журналистов и для людей, которые работают с информацией, для людей, которые ведут свой блог», — подчеркнула она.

На вопрос, как же найти источник информации, которому можно доверять, Мария Захарова посоветовала больше читать о том, что будет, и сравнивать прогнозы с реальностью.

«Ищите эти материалы, отмечайте их, находите своих авторов и находите свои источники информации, которые на деле будут доказывать, что их прогнозы сбываются и их оценки верны», — посоветовала собравшимся официальный представитель МИД РФ.

В рамках дискуссии так же выступила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Он сказала, что в современных СМИ объективность подачи информации зачастую уступает место красивой картинке, а свобода слова заменяется свободой интерпретации.

«К сожалению, мы видим, что сильный диктует свою интерпретацию правды, свою монополию на истину в последней инстанции, которая вместе с тем таковой не является. Часто свобода слова — это свобода интерпретации, свобода манипулирования словом», — отметила председатель ЦИК и привела пример из того времени, когда она занималась правозащитной деятельностью.

«Я была во многих горячих точках в самые горячие моменты, видела страдания людей и видела, как избирательно эти события освещаются в мире. С другой стороны, некоторые страшные трагедии просто умалчиваются, в том числе, например, и трагедия Донбасса. Я видела, как никого не интересует, что на самом деле переживают люди, оказавшиеся в пекле. Сейчас важно не то, что на самом деле происходит, а то, как это интерпретируется. Достаточно создать красивую картинку, видеоряд, и уже можно не говорить, что где-то заживо нацисты сжигают людей, не надо — вот она картинка», — возмутилась Элла Памфилова.

По ее словам, «война красивых картинок» — это очень опасная вещь, и в данном случае важно сохранять трезвый рассудок. Только так, по мнению главы ЦИК, можно будет получить реальную картину происходящего вокруг.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. В ходе церемонии выступил президент РФ Владимир Путин. Фестиваль продлится до 22 октября. В нем принимают участие более 20 тыс. человек из 180 стран.

Читайте ранее на эту тему: Путин: Соперничество стран не должно переходить во вражду

С участниками ВФМС уже встречался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, принявший участие в панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир»

Читайте подробнее: Глава МИД РФ призвал участников ВФМС к активному взаимодействию в политике