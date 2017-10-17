Митинг у здания Рады прервали артиллерийские залпы

Киев, , 14:29 — REGNUM Залпы артиллерийских орудий вынудили протестующих у здания Верховной рады в центре Киева приостановить акцию. Об этом 17 октября сообщает телекомпания «Звезда».

Выстрелы раздались в тот момент, когда митингующие слушали оратора, выступавшего на трибуне. Грохот орудий привел людей в замешательство, в толпе послышались выкрики «Что происходит?», «Дайте выйти!».

Организаторы митинга заверили собравшихся, что прояснят ситуацию, и что людям ничего не угрожает, так как акция протеста — мирная. Через некоторое время митингующим объяснили, что артиллерия открыла огонь в честь визита в Киев президента Мальты.

Украинские СМИ называют инцидент психологическим давлением на манифестантов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября к стенам Верховной рады пришли, по оценкам МВД Украины, около 2 тыс. человек. При этом численность подразделений национальной полиции и гвардии, обеспечивающих безопасность в центре украинской столицы, составляет 3,5 тыс. человек.

Митингующие требуют создания антикоррупционного суда, проведения избирательной реформы и ограничения депутатской неприкосновенности. В числе организаций, собравших митинг, присутствует партия «Движение новых сил», возглавляемая бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

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