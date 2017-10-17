Таджикский лидер поздравил нового президента Киргизии

Душанбе, , 14:24 — REGNUM Президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил избранного президента Киргизии Сооронабая Жээнбекова, текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте президента Таджикистана.

«Уважаемый Сооронбай Шарипович,

С удовольствием направляю Вам искренние поздравления в связи с Вашим избранием на высокий пост Президента Кыргызской Республики. Народ Кыргызстана своим волеизъявлением продемонстрировал высокое доверие Вашей государственной деятельности. Таджикистан и Кыргызстан объединяют узы дружбы и добрососедства, имеющие многовековую историю», — говорится в телеграмме.

Также в поздравлении отмечается вклад Сооронабая Жээнбекова в дело укрепления и развития «многогранных отношений» Таджикистана и Киргизии, а также выражены надежды на то, что удастся вывести сотрудничество двух государств «на качественно новый уровень во имя процветания и благополучия двух народов».

Напомним, в минувшее воскресенье, 15 октября, в Киргизии прошли выборы президента. По заявлению главы миссии наблюдателей СНГ Сергея Лебедева, выборы в Киргизии были проведены на высоком уровне и полностью соответствовали законодательству и международным нормам. По результатам голосования более 54% избирателей отдали свои голоса за кандидата от правящей Социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова.