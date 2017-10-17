Депутаты Заксобрания Севастополя боятся голосовать поименно

Севастополь, , 13:58 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Севастополя, большую часть которых составляют члены «Единой России», проголосовали против проекта, рекомендованного отделением партии. Изменения в регламент ЗС касались поименного голосования на заседаниях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инициатором постановления о поправке в регламент ЗС выступил глава фракции «Единой России», депутат Вячеслав Аксенов. Он сообщил, что таким образом выполняет партийное поручение севастопольского отделения партии, но лично его не поддерживает.

Поправкой предусмотрено обязательное проведение «открытого голосования с использованиям электронной системы в режиме поименного голосования» на заседаниях парламента.

«Данное постановление ограничивает права депутатов, разрешая им голосовать в открытой форме только в режиме поименного голосования, но усиливает контроль за голосованием и способствует повышению управляемости депутатами со стороны политических партий», — заявил Аксенов.

Рабочая группа по регламенту рекомендовала не поддерживать данный проект постановления.

Председатель севастопольского отделения «Единой России», депутат Борис Колесников упрекнул коллегу в позднем вынесении вопроса — спустя два года после решения политсовета. Он считает изменение формата голосования очень важным: любой житель города должен видеть, как проголосовал тот или иной депутат.

«Мы являемся крайне закрытым органом. Мы как депутаты, избранные народом, просто обязаны голосовать открыто, а исключение делать только по вопросам избрания или кадровой политики», — сказал Колесников.

«За» постановление проголосовали 10 человек, «против» — шесть, воздержались четверо из 20 присутствовавших на сессии. Решение не принято.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году политсовет потребовал от Аксёнова внести разработанные поправки в повестку пленарного заседания сессии и обеспечить консолидированное голосование членами фракции.

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Добавим, что выборы депутатов ЗС состоялись в 2014 году. Из 24 депутатов Законодательного органа 22 являются членами «Единой России», двое — ЛДПР.

Еще одним примером несогласованности депутатов от «ЕР» с местным отделением стало избрание спикера ЗС.

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