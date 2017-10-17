На Украине заявили, что Крым не вернуть законами

Киев, , 13:56 — REGNUM Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины, даже если официальный Киев примет соответствующие законы. Об этом сообщил заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука в интервью УНН.

«Принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством, — говорит он. — И когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что «преступная власть (в Киеве) ничего не сделала для Крыма», извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование местных жителей стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

В том же году на Украине вспыхнула гражданская война.