Погибшие в Абхазии представлены к государственным наградам Грузии

Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к президенту Георгию Маргвелашвили с представлением к государственным наградам ряд лиц, погибших во время войны в Абхазии в 1993 году.

По информации пресс-службы правительства Грузии, к награждению Орденом национального героя представлен полковник безопасности Мамия Аласания (отец бывшего министра обороны Грузии и бывшего лидера «Свободных демократов» Ираклия Аласания). Еще девять погибших в те годы граждан будут награждены Орденом Вахтанга Горгасали I cтепени.

До последнего времени Мамия Аласания и еще 24 гражданина Грузии, погибших в боях за Сухуми в сентябре 1993 года, считались без вести пропавшими. Их останки были опознаны в ходе работ по поискам и идентификации без вести пропавших, которые в течение нескольких лет проводятся в Абхазии под эгидой Международного Комитета Красного Креста. За этот период в общей сложности были идентифицированы останки 101 грузина и 39 абхазов.

Работы по поискам и опознанию останков без вести пропавших в годы войны в Абхазии проводятся под эгидой Международного Комитета Красного Креста уже несколько лет.

В Грузии придают этому процессу большое значение и подчеркивают его важность как с гуманитарной точки зрения, так и в плане преодоления преград в отношениях с абхазской стороной.

«Этот процесс начался давно, но за последние годы удалось сломать лед недоверия между нами и абхазской стороной. Очень большую роль в этом сыграл Международный Комитет Красного Креста, а также большую роль сыграл подход обеих сторон. Мы отложили политику в сторону и сказали, что исходим из чисто гуманитарных целей, так как погибшие есть у всех, пропавшие без вести есть у всех. Мы должны учитывать их боль», — заявляет министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселения Грузии Созар Субари.

Сегодня, 17 октября, останки 25 граждан Грузии, ранее считавшихся без вести пропавшими во время войны в Абхазии, будут захоронены на братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси. Несколько дней назад завершились работы по идентификации останков, после чего 11 октября они были переданы семьям.

Напомним, что официальный Тбилиси 10 августа 1992 года принял решение о вводе войск в Абхазию. Официальными причинами были названы освобождение заложников и необходимость охраны железной дороги ведущей из России в Армению. Реальные причины — политическая нестабильность в самой Грузии и национальные противоречия между абхазами и грузинами. Вторжение Грузии было отбито ополчением Абхазии и добровольцами. В сентябре 1993 года, в условиях развала вооруженных сил Грузии и внутренней политической нестабильности Эдуард Шеварднадзе дал согласие на вступление в СНГ и попросил Россию принять посреднические функции в конфликте. Россия «рекомендовала» абхазам остановить наступление. При посредничестве России 14 мая1994 годазаключено Соглашение о прекращении огня и разделении сил в Грузино-Абхазском конфликте.

Во время войны в Абхазии 1992−1993 годов погибли около 4 тысяч грузин и столько же абхазов, около 1 тысячи грузин считаются без вести пропавшими. В результате этой войны до 300 тысяч человек стали беженцами.

Читайте также: Лейбористы Грузии требуют учредить день геноцида грузин