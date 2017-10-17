Член сирийской оппозиции: Ракка полностью освобождена

Ракка, Сирия, , 13:48 — REGNUM Поддерживаемые США Демократические силы Сирии заявили 17 октября о полном освобождении бывшей столицы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийского города Ракки от боевиков-исламистов, сообщает Agence France-Press.

С таким заявлением выступил официальный представитель организации Талал Селло.

«В Ракке все закончено, наши силы взяли город под полный контроль», — отметил он.

«Скоро будет сделано официальное заявление об освобождении города», — добавил он.

Напомним, ранее силы ДСС, в которые входят как арабские, так и курдские подразделения сообщали о захвате одного из последних оплотов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе — стадиона Ракки.