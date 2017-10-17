Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ посетит Узбекистан

Ташкент, , 13:40 — REGNUM Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир намерен посетить Ташкент, сообщает пресс-служба организации.

«Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир посетит Ташкент с 17 по 19 октября 2017 года», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что представитель откроет 19-ю Центральноазиатскую конференцию СМИ «Открытая журналистика в Центральной Азии». Мероприятие, на котором обсуждают вопросы, связанные со свободой выражения мнений, проводится ежегодно.

В ОБСЕ подчеркнули, что Дезир встретится с высокопоставленными политиками, представителями средств массовой информации и гражданского общества для обсуждения вопросов свободы СМИ в Узбекистане и регионе ОБСЕ.

Кроме того, в ходе конференции более 100 участников из Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Таджикистана и Монголии обсудят медиа-тенденции в Центральной Азии.

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