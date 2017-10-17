На поддержку 43 театров для детей в ЦФО будет распределено 52 млн рублей

Москва, , 13:29 — REGNUM Партпроект «Единой России» «Театры — детям» подвел итоги мониторинга состояния театров для детей в 18 регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Аудит материально-технического состояния прошёл в 43 театрах, на поддержку которых будет распределено около 52 млн. рублей.

По словам координатора партпроекта «Театры — детям» Наталии Пилюс, в ходе проведенной работы были выявлены многочисленные проблемные вопросы театров для детей в регионах ЦФО.

«Регионы сообщили об острой необходимости обновления материально-технической базы. В ближайшее время будут подведены финальные итоги мониторинга состояния 147 театров для детей, участвующих в партпроекте», — заявила Наталия Пилюс.

«В мониторинге состояния театров для детей в ЦФО приняли участие 43 театра в 18 регионах. Основные проблемы, с которыми сталкиваются театры для детей, связаны с устаревшим техническим и технологическим оборудованием: театрам необходимо современное световое и звуковое оборудование, давно не обновлялись декорации. Для новых творческих проектов требуется новый театральный реквизит: бутафория, грим, театральные куклы, сценические костюмы», — рассказала Наталия Пилюс.

По результатам мониторинга было выявлено, что 49% участвующих театров для детей сообщили о необходимости капитального ремонта здания, 2% сообщили об общей аварийности помещения. Руководители театров отметили, что необходимо провести ремонт фасадов зданий, обновить вывески.

Тамбовская, Смоленская, Белгородская, Липецкая, Рязанская области отметили необходимость благоустройства прилегающей территории.

Также требуется создать парковочные пространства, благоустроить прилегающие парковые территории, заменить асфальтовое покрытие.

Состояние сцены своих театров, как удовлетворительное, оценили 32% регионов. 27% театров нуждаются в обновлении зрительного зала, необходимы новые кресла и косметический ремонт.

На отсутствие безбарьерной среды в театрах для детей и невозможность посещения театров детям с ограниченными возможностями здоровья указали 25% респондентов: в театрах отсутствуют пандусы, санитарные комнаты для инвалидов, шагающие подъемные устройства для инвалидов колясок.

«Мы видим возможность решения многих вопросов по благоустройству прилегающей территории к театру, в том числе создание доступной среды благодаря взаимодействию партпроекта «Театры — детям» с другими партийными проектами», — сообщила Наталия Пилюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задачи партпроекта «Единой России» «Театры — детям» — укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризация новых детских постановок в регионах, поддержка реализации детских гастрольных проектов, всероссийских детских театральных фестивалей.

В рамках партпроекта планируется проводить просветительскую работу, направленную на информирование населения о проекте и популяризацию детского театрального искусства в регионах, вовлекать коллективы детских театров в процесс реализации проекта.