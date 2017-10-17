Казахстан считает обвинения Киргизии в нарушении норм ЕАЭС необоснованными

Астана, , 13:21 — REGNUM Ситуация на границе излишне политизирована, а заявления властей Киргизии о нарушении Казахстаном принципов Евразийского экономического союза не имеют под собой реальных оснований. Такое мнение озвучил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

По словам чиновника, любое государство имеет право защищать свои экономические и иные интересы с помощью внутренних мер.

«Мы действуем в рамках нашего законодательства. И в рамках тех обязательств, которые мы взяли себе в ЕАЭС. У любой стороны есть право обратиться в Высший евразийский экономический совет, чтобы сесть и проговорить. Я хотел бы сразу отметить, что решение о межправительственном совете, совете комиссии принимается исключительно консенсусом. То есть если одна из сторон не согласна с предлагаемыми решениями, решение не принимается. Это необходимо иметь в виду», — напомнил он.

Подводя итог, Тимур Сулейменов подчеркнул, что разрешением сложившейся ситуации должны продолжать заниматься все заинтересованные ведомства как Казахстана, так и Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 10 октября 2017 года на контрольно пропускных пунктах между Казахстаном и Киргизией образовались многокилометровые пробки.

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Причиной стал переход пограничников Казахстана на усиленный режим несения службы из-за выборов президента Киргизии, хотя некоторые эксперты и СМИ расценили происходящее как ответную реакцию официальной Астаны на резкую критику в адрес президента Нурсултана Назарбаева со стороны Алмазбека Атамбаева.

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В итоге правительство Киргизии пожаловалось на действия казахстанских властей в Евразийскую экономическую комиссию и Всемирную торговую организацию. При этом киргизстанские чиновники утверждают, что введенный Казахстаном дополнительный контроль на всех пунктах пропуска на киргизско-казахстанской границе противоречит основным принципам и целям Евразийского союза и ВТО.

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