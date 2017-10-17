Депутат Парасюк и экс-министр обороны Гелетей устроили потасовку

Киев, , 13:17 — REGNUM Потасовка между депутатом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем произошла сегодня, 17 октября, в ходе протестов в Киеве. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«В ходе протестов под Верховной Радой между нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем произошла потасовка», — передает вещатель.

Известно, что депутат в ходе конфликта пообещал экс-министру обороны страны Гелетею, что тот «ответит перед трибуналом за Иловайск».

17 октября пресс-служба МВД Украины сообщили, что возле здания Верховной Рады в Киеве митингуют несколько тысяч человек.

В ведомстве добавили, что к работе в правительственном квартале и непосредственно у здания парламенты привлечены подразделения полиции и Нацгвардии в общем составе 3,5 тыс. человек.

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