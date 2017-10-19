Елисей Поллстер, , 20:22 — REGNUM

ИА REGNUM провело опрос с целью выяснить отношение россиян к беженцам, нахлынувшим в Европу, в том числе предполагая выяснить, рассматривают ли граждане подобный вариант развития событий в России. С учетом того, что большинство респондентов не видели беженцев из Северной Африки или Ближнего Востока лично, то во многом этот опрос оказался оценкой результатов работы СМИ — как российских, так и зарубежных. Для того, чтобы сделать адекватный вывод, достаточно вспомнить, СМИ какого лагеря выдвигают какого рода причины тех или иных событий в вопросах об опасности, которую представляют беженцы, мотивах их перемещения, и образа стран, находящихся под угрозой наплыва беженцев.

В опросе ИА REGNUM приняли участие 33 985 человек.

Рисунок 1. Генеральное распределение ответов на вопрос №1: «Знаете ли Вы о том, что в ЕС существуют большие проблемы, связанные с притоком в страны ЕС большого числа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки?», %

Если собрать в разной степени «знающих» и в разной степени «незнающих» вместе, то будет такая картина:

Кто же такие те, кто не знает о проблеме?

Рисунок 2. Доля «незнающих» среди респондентов разного возраста, %.

Из диаграммы видно, что это в основном подростки и молодежь, которые еще не в полной мере «подключены» к основным пропагандистским каналам и поэтому не так хорошо, как взрослые, представляют себе проблему беженцев в ЕС. Этот вывод (насчет молодежи), подтверждается и другими результатами: например, доля «незнающих» среди лиц с неполным средним образованием (а это в основном подростки) — 16,8%.

Рисунок 3. Генеральное распределение ответов на вопрос №2: «На Ваш взгляд, какова главная причина такого большого числа беженцев, стремящихся попасть в Европу?», % (ответы упорядочены по убыванию доли выбравших их респондентов)

Вероятно, «на самом деле», все перечисленные проблемы вносят свой вклад в формирование потока беженцев в Европу, причем в разных странах соотношение указанных проблем разное. И большинство российских граждан наверняка не имеют достаточной информации для того, чтобы оценить, какая из проблем наиболее весомо «вкладывается» в бегство граждан стран Ближнего Востока и Африки в ЕС. Однако довольно четкое представление в обществе, как показывают данные опроса есть: граждане России считают, что беженцев гонят в Европу, во-первых, разгул терроризма, во-вторых, бедность и, в-третьих, нестабильность и гражданские конфликты.

Также результаты свидетельствуют о и том, что наибольший вклад в понимание процессов, связанных с беженцами в ЕС, вносит пропаганда и вообще деятельность СМИ. Поскольку трудно предположить, что люди, ответившие на вопросы ИА REGNUM, в большинстве глубоко погружались в проблему, следует предполагать, что их ответы — это навязанные им «объяснения» политиков, транслируемые через СМИ. А СМИ транслируют в основном именно «террористическую» версию.

Характерно, что люди, которые считают себя осведомленными о проблеме, и люди, которые считают, что они не очень в теме, совершенно по-разному представляют себе причины бегства в ЕС.

Рисунок 4. Представления о причинах бегства в Европу среди людей, по-разному оценивших свою осведомленность о проблеме беженцев в ЕС, %.

Как видно, для «знающих» проблему главной причиной бегства в Европу выступает терроризм в странах, откуда бегут, а для «незнающих» — желание беженцев дать европейское образование детям, чтобы те встроились в западный мир. Поскольку мы уже установили, что «незнающие» — это в основном подростки и молодежь, то можно смело предполагать, что это вот «дать европейское образование детям» и «встроиться в западный мир» — это проекция отвечавших на вопрос подростков и молодых людей. То есть это они хотят получить образование в Европе и встроиться туда, и переносят эту свою мечту в объяснение мотивов беженцев. Вероятно, они были бы не против, чтобы их родители вместе с ними тоже стали беженцами в ЕС. Не стоит и говорить, что эти настроения крайне опасны, подобные уже привели Украину туда, куда привели.

Рисунок 5. Генеральное распределение ответов на вопрос №3: «Как Вы думаете, в чем основная причина сложившегося тяжелого положения во многих странах Ближнего Востока и Африки, которое заставляет их граждан бежать в ЕС?», % (ответы упорядочены по убыванию доли выбравших их респондентов)

Как видно, в российском обществе сложились довольно-таки устойчивые представления о причинах происходящего на Ближнем Востоке и в Северной Африке: большинство опрошенных — 65% — считают, что «во всем виновата» политика США в регионах, откуда бегут люди.

Рисунок 6. Представления о причинах сложившегося во многих странах Ближнего Востока тяжелого положения среди людей, по-разному оценивших свою осведомленность о проблеме беженцев в ЕС, %.

Интересно, что чем больше люди уверены в своем понимании происходящего, тем более уверенно они обвиняют США — 70% из тех, кто считает себя «знающими» проблему беженцев, указали «политику США» как главную причину, побуждающую людей бежать из родных стран. Продвигаемая же самими США причина бегства в виде «отсутствия настоящей демократии» признается значимой всего 2% осведомленных граждан. А вот среди неосведомленных граждан (помним, что это в основном молодые люди) «отсутствие демократии» признают основной причиной бегства уже 16%, политику США — 34%, и еще 35% — экономическую отсталость стран, откуда бегут люди.

Таким образом, можно понять, что молодые люди у нас считают нормальным бросить родину, если она экономически отсталая, а также они в значительно большей степени подвержены американской пропаганде по поводу «настоящей демократии», без которой жить нельзя.

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Рисунок 7. Представления о причинах сложившегося во многих странах Ближнего Востока тяжелого положения среди респондентов, указавших разные причины бегства в Европу, % (упорядочено по убыванию процента выбравших ответ «Политика США»).

Зависимость представлений о том, что именно толкает людей на бегство из родной страны, и о том, в чем причина такого положения в странах, откуда бегут люди, тоже наводит на некоторые интересные размышления.

75% тех, кто считает, что в Европу люди бегут от «разгула террора и усиления террористических организаций», уверены что основная причина этого — «политика США». А вот среди тех, кто считает, что люди бегут в ЕС от «бедности, низкого уровня жизни», «политику США» считают причиной только 49% и 39% считает причиной «экономическую отсталость» стран. То есть в основном «политику США» обвиняют в усилении террористических организаций и разгуле терроризма, а также в создании политической нестабильности и возникновении гражданских конфликтов и войн в странах, откуда прибывают в Европу беженцы, во всех остальных причинах бегства «политику США» обвиняют значительно меньше.

При этом склонность видеть «руку Вашингтона» в происходящем на Ближнем Востоке существенно зависит от возраста респондентов: чем старше люди, тем тверже они уверены в вине США. Что же касается молодых, то они, конечно, тоже подозревают, что без США не обошлось, но совсем не так массово. Кроме того, самые молодые частью все же думают, что в странах, откуда бегут люди, все же сильно не хватает «настоящей демократии», что и является главной причиной происходящих там событий. Не стоит, наверное, напоминать, откуда взялась эта «демократическая» версия событий? — да, именно, от тех же США.

Рисунок 8. Представления о причинах сложившегося во многих странах Ближнего Востока тяжелого положения в группах респондентов разного возраста, %.

Рисунок 9. Генеральное распределение ответов на вопрос №4: «Как Вы думаете, в чем основная опасность для стран ЕС от наплыва беженцев?», % (ответы упорядочены по убыванию доли выбравших их респондентов)

Интересны и представления респондентов о том, в чем основная опасность для стран ЕС от наплыва беженцев. Почти 40% считают, что она — в прибывающих вместе с беженцами террористах, чуть больше трети — 34% — что она в «культурной несовместимости» беженцев и европейцев, еще 20% считают, что у беженцев «большой криминогенный потенциал», который, видимо, они полностью раскроют, оказавшись в Европе.

Поскольку все эти причины — исключительно следствие работы СМИ (большинство респондентов в глаза не видели ни беженцев, ни ЕС), то тут надо разобраться, зачем СМИ создают именно такой образ.

Согласно данным «Института экономики и мира» за 2015 и 2016 годы, максимальное влияние терроризма наблюдается в тех странах, где действует ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его «филиалы»: в Пакистане, Афганистане, Ираке, Сирии, Нигерии, к которым в 2016 году присоединилась зона восстания хуситов на Аравийском полуострове — Йемен, хотя есть вероятность, что военные действия авторы исследования тоже пытаются списать на терроризм.

То же самое происходит на Украине, которая в 2016 году выделена как зона повышенной террористической опасности. Также к зонам повышенной опасности относятся Китай, Индия, страны Северной Африки, Турция, Филиппины. А вот Россия, Казахстан, Белоруссия и европейские страны, в том числе отличающиеся максимальным уровнем приема беженцев, по шкале глобального индекса террористической опасности оказываются на отрезке от среднего до низкого уровня. Иными словами, прямой связи между наплывом беженцев и максимальным уровнем терроризма нет, очевидно, террористы в основном бегут туда, где идут военные действия. Вот и сравнивай теперь работу СМИ и соцсетей с реальным положением дел на планете.

Интересна зависимость представлений о том, чем именно так опасны беженцы для Европы, от места жительства респондентов.

Рисунок 10. Представления о том, чем именно опасны беженцы для ЕС в зависимости от места жительства респондентов, %.

Интересно, что чем больше расстояние от условного центра страны, тем больше страх перед терроризмом, которого больше боятся сельчане, чаще всего не видевшие его в глаза, и чьи шансы когда-либо его увидеть стремятся к нулю. В отличие как раз от жителей крупных городов, которые чаще боятся мишенью терактов, но в которых больше боятся криминала и культурной несовместимости. Возможно, потому, что теракт — это разовое происшествие, а культурная несовместимость и криминал — постоянные величины, и их результаты можно видеть каждый день в самых обыденных условиях.

Ожидают ли граждане России, что и в нашу страну может пойти поток беженцев?

Рисунок 11. Генеральное распределение ответов на вопрос №5: «Как Вы думаете, может ли Россия в ближайшее время столкнуться с ситуацией необходимости приема миллионов беженцев, например с Украины или из стран Средней Азии?», %

Если собрать в разной степени уверенных в той или иной перспективе вместе, то будет такая картина:

Таким образом, более половины опрошенных считают, что в ближайшее время Россия столкнется с потоком беженцев из сопредельных стран. Сформированное СМИ представление о международном положении и притягательный образ России, вера в который возрастает в зависимости от возраста респондента, дают в совокупности 54% тех, кто считает, что в ближайшее время РФ столкнется с потоком беженцев из сопредельных стран. Это еще раз подтверждает тезис о том, что чем старше человек, тем больше у него проявляется склонность верить пророссийским СМИ, и, соответственно, наоборот.

Рисунок 12. Представления о вероятности наплыва беженцев в Россию в ближайшее время в группах респондентов различного возраста, %.

Итак, больше половины опрошенных ждут наплыва беженцев в Россию. Причем не откуда-нибудь, а с Украины или из стран Средней Азии, то есть из бывших республик СССР. И что же должна делать Россия в таком случае? Ответы потрясают воображение.

Рисунок 13. Генеральное распределение ответов на вопрос №2: «Если бы в Россию побежали миллионы беженцев, как сейчас в ЕС, какое решение в отношении них Вы считали бы самым правильным?», % (ответы упорядочены по убыванию доли выбравших их респондентов)

Особенность современность «патриотической» пропаганды особенно ярко показала себя в росте ксенофобских отношений, проявленных участниками опроса при ответе о возможности принять беженцев на территорию России. 38% — самая большая группа респондентов — эту возможность исключила в принципе. Если суммировать их мнение с 13% предложивших пускать беженцев, но селить в приграничных лагерях до разрешения кризиса в их странах, то получится 51%. Чуть менее людоедским выглядит мнение 23% желающих получить от беженцев пользу, расселив их в малонаселенных районах Сибири и Дальнего Востока, подальше от себя. Четверть населения проявили определенный гуманизм и готовность отнестись к беженцам как к равным, при это 21% считают обязательным изучение беженцами русского языка и российского законодательства.

Если сложить однонаправленные ответы, то получится такая картина:

Косвенно можно понять мотивы ксенофобии какой-то части граждан из соотношения ответов на вопрос №2 о причинах бегства в ЕС и вопрос №6.

Рисунок 14. Доли желающих «не пускать» беженцев в Россию (ответ №1 вопроса №6)или, наоборот, «принять их как равных» (ответ №5 вопроса №6)в группах респондентов, по-разному ответивших на вопрос №2 о причинах, заставляющих людей бежать в Европу (упорядочено по возрастанию доли выбравших ответ «не пускать).

Шкурные и корыстные интересы (предполагающие, что беженцы будут претендовать на «наш» кусок пирога или жировать на пособия с их налогов), которые в последние десятилетия выращивались как главная идеология страны с отсутствующей идеологией — логичный результат, который соответствует политике большинства СМИ, транслирующих данных подход. То есть проявленная ксенофобия — всех инаковых в лагеря — закономерно вырастает из шкурничества, как это было доказано еще на заре зарождения фашизма.

Итак, результаты опроса показывают наличие, условно говоря, трех лагерей общественного мнения. Два из них находятся на близких позициях друг к другу — это люди старшего и среднего возрастов — и молодежь, резко отличающаяся от первых двух. Характеризируют их следующие показатели: молодежь до 18 лет, в отличие от более старших, гораздо более склонна верить западной пропаганде (интересно, какую роль в этом процессе играет нынешнее состояние школьного образования?) и местным либеральным и прозападным СМИ. Результат предсказуем: молодежь, не имеющая жизненного опыта и не способная на его основе проводить адекватное сравнение, тем не менее склоняется к мысли о том, что экономические неурядицы, например, достаточная причина для смены страны проживания. Также молодежь считает крайне существенным отсутствие «правильной» демократии, вызывающей бегство населения из страны.

Так что вполне обоснованными можно считать опасения тех, кто видит современную российскую молодежь в авангарде антиправительственных выступлений. Что касается взрослых и пожилых, то чем старше респондент, тем выше уверенность в том, что Россию также может постичь судьба страны, притягательной для беженцев (например, из Украины и Средней Азии). И вот здесь мы видим, что большая часть опрашиваемых показала достаточно ксенофобский подход, предполагающий не пускать совсем или если пускать, то только в приграничные лагеря. Количество желающих не пускать беженцев в страну возрастает в тех группах, которые указывают среди причин бегства в ЕС бедность и желание дать образование детям. То есть можно предположить нарастание ксенофобии от старших, где таких меньше, к младшим, где их больше. Интересно, как на таких условиях младшие рискуют мечтать о бегстве в Европу? Скорее, они сработают «взрывчаткой» на собственной территории.