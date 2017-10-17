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Курдские подразделения ушли из одного из районов на границе Ирака с Ираном

Политика

Отступление было осуществлено до прихода сил центрального правительства

Ханакин, Ирак, 17 октября 2017, 12:51 — REGNUM  Курдские отряды пешмерга оставили свои позиции в районе иракского города Ханакин, расположенного поблизости ирано-иракской границы, сообщает Reuters.

Такая информация поступила 17 октября от источников в силах безопасности страны.

В этом регионе проживает крупная курдская община, а также находится небольшое нефтяное месторождение «Хана».

Вывод курдских подразделений связан с наступлением армии Ирака, стремящейся взять под контроль ранее занимаемые курдами территории.

Напомним, после прошедшего 25 сентября в Иракском Курдистане референдума об отделения от Ирака центральное правительство начало операцию по взятию под контроль занимаемых курдами территорий. В частности, в провинции Киркуку, где находятся крупные месторождения нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: Иракские войска взяли под контроль крупнейшие месторождения нефти в Киркуке

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Курдистан