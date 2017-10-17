Порошенко покушается на неприкосновенность депутатов, Саакашвили — майданит

Киев, , 13:00 — REGNUM Сегодня, 17 октября, президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №7203, который предусматривает изменение Конституции в вопросе неприкосновенности депутатов.

В частности, предлагается внести изменения в ст. 80 Конституции, обнародовав ее в такой редакции: «Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету». Нововведения предлагается ввести с 1 января 2020 года.

В свою очередь, 17 октября спикер Рады Андрей Парубий во время согласительного совета лидеров парламентских фракций и глав комитетов поручил комитету ВР по вопросам правовой политики и правосудия неотложно рассмотреть президентский законопроект.

«В парламенте был зарегистрирован проект изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности и депутатов, и судей. Но после того, как Верховная рада внесла изменения в Конституцию Украины и фактически сняла неприкосновенность судей, этот законопроект утратил свою актуальность и не может быть рассмотрен. На сегодня мы имеем зарегистрированный законопроект по инициативе 150 депутатов, и сегодня внесен и зарегистрирован в Раде законопроект под авторством президента об отмене депутатской неприкосновенности», — добавил Парубий.

Тем временем в Киеве бывший губернатор Одесской области, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили собрал под стенами Рады уже около 2 тыс человек. Его призыв провести Всеукраинский сбор поддержали «Автомайдан», «Антикоррупционный штаб», Общественное движение «Честно» и партия «Национальный корпус».

На митинге за порядком следит 3,5 тыс. правоохранителей. Об этом сообщает Twitter министерства внутренних дел Украины.

«Киев. На данный момент в акциях под ВР принимает участие около 2 тыс. человек. Полиция и Нацгвардия обеспечивают публичный порядок и безопасность», — сказано в сообщении МВД.

Вместе с тем начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что, по разным оценкам, на протесты у Рады соберутся до 10 тыс. человек.

Митингующие вышли в поддержку политической реформы. Они требуют принять закон №6773 об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде (№6011) и о новых избирательных правилах (№1068−2).

По состоянию на 12.00 у Рады произошла первая потасовка. Внефракционный депутат Владимир Парасюк подрался с начальником Управления госохраны Украины Валерием Гелетеем. Видео драки опубликовал украинский журналист Евгений Цяпенко.

Парасюк обратился к начальнику УГО с вопросом, зачем стянули столько правоохранителей в центр столицы. Затем между ними завязалась перепалка.

«Уберите от меня, во-первых, руки, потому что сейчас я вам эту руку сломаю», — кричал Парасюк. После этого Парасюк пустил в ход кулаки.

При этом партия «Национальный корпус» заявляет о поддержке выдвинутых на акции 17 октября политических требований и допускает возможность совместных действий ради достижения цели. В то же время политсила не разделяет риторику бывшего президента Грузии Саакашвили. Об этом говорится в размещенном на сайте партии заявлении.

«Заявляем, что выдвинутые требования на акции 17 октября соответствуют нашей программе и предыдущим действиям. К акции 17 октября присоединяется ряд общественных организаций и партий. Мы допускаем возможность совместных действий ради достижения цели. В то же время хотим подчеркнуть, что особого уважения к одиозным персонам не имеем. Не разделяем риторику бывшего президента Грузии и не верим в особую успешность либеральных движений во время войны», — говорится в обращении.

Отмечается, что партия выступает за реформирование избирательной системы и отмену депутатской неприкосновенности.

«Мы неоднократно подвергали критике систему мажоритарных округов, которые сегодня стали центрами подкупов избирателей и админдавления», — информирует пресс-служба.

Также НК «выступает против сегодняшних действий Порошенко и созданной им системы».

«Мы признаем, что любые действия теперешних руководителей Украины имеют антигосударственный характер и должны быть контролируемы общественностью», — говорится в заявлении.

В свою очередь, украинский политолог, президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что президент Украины Петр Порошенко стремится взять под полный контроль украинский парламент.

«Как я и прогнозировал, лишение депутатов неприкосновенности — это мечта Порошенко для полного контроля за парламентом, и он только и ждет, чтобы ее реализовать. А тут появился прекрасный повод с требованиями Саакашвили. Поэтому утром 17-го октября был срочно зарегистрирован президентский закон о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. То есть Порошенко формально выполнил требования народа под Радой. И Саакашвили не на чем пиариться. Посмотрим, кто проголосует», — пишет Корнейчук в Фейсбуке.

Эксперт также прогнозирует, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности не будет принят.

«Хотя мы должны понимать, что это пока не более чем уловка. После первого чтения закон идет на экспертизу в Конституционный Суд. Где и потеряется. А если вдруг нет — то во втором чтении надо будет найти 300 голосов. Что очень сомнительно, поскольку депутаты не камикадзе. Хотя Порошенко втайне надеется, что американцы вмешаются и надавят на все политические силы, чтобы те поддержали свое «самоубийство» с отменой неприкосновенности. Кстати, напомню, что в 2015-м году Рада уже дружно проголосовала в первом чтении за закон об отмене неприкосновенности. Который торжественно ушел в КС. И все о нем забыли», — добавил Корнейчук.

В то же время известный украинский блогер Антон Ходза поддержал требования митингующих.

«Я завтра иду на митинг за большую политическую реформу. Иду, потому что требования простые, понятные и актуальные. Три изменения, которые уже давно назрели и даже перезрели: смена избирательных правил (открытые списки, чтобы в ВР пролазило меньше подонков за гречку); антикоррупционный суд (чтобы коррупционеров наконец-то начали сажать); снятие неприкосновенности (чтобы перестали прятаться за иммунитетом и не лезли в Раду отсиживаться)», — пишет Ходза на своей странице в Фейсбук.

Украинский волонтер и блогер Наталья Юсупова прогнозирует на Украине очередной майдан.

«Это Банковая и Верховная Рада, сегодня! Жесть конечно. Это ж надо так бояться народ, чтобы выставить такую живую защиту! Я понимаю, что именно народ будут толкать вперёд снова на баррикады. Все утро мне пишут и звонят воины АТО и спрашивают «Ну шо делать, выезжать и выходить? Ты ж в Киеве, все видишь и знаешь» Да ничего я не знаю, тем более не беру на себя ответственность решать подобные вопросы. Власть конечно охамела до ужаса, но лидерство Саакашвили и КО меня очень смущает, это менять шило на мыло», — пишет Юсупова в Фейсбуке (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Кроме того, политический аналитик Павел Нусс предупреждает об опасности «террористических актов».

«Анонсированные на 17 октября «антиправительственные протесты» не что другое как попытка дестабилизировать политическую ситуацию в Украине, и, что есть самое ужасное, спровоцировать Национальную Гвардию и Национальную полицию к применению силы к «участникам протеста», которые, по моему глубокому убеждению, не имеют никакого отношения к «мирному протесту» и исполняют роль провокаторов в угоду своего заказчика. Заказчик — не один. Это многосекторное сотрудничество провокаторов с внутриукраинской псевдооппозицией пророссийских сил, и с … ФСБ. Смешно? Дальше… В Украине и за её пределами существует немало заинтересованных в радикализации протестов сил, что и есть угрозой нанести вред имуществу, здоровью и жизни украинцев, которые спровоцированы на участие в анонсированном протесте, и тех, кто будет открыто выступать против дестабилизации. Во время гибридной войны вероятность провокаций, диверсий, и даже террористических актов, в местах собрания больших групп людей — более чем высока», — пишет Нусс.

Ранее, 14 октября, экс-глава Одесской областной государственной администрации, лидер «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что в случае невыполнения народными депутатами требований протестующих на митинге 17 октября, часть из них может остаться под Верховной радой бессрочно.

«Если они проигнорируют эти требования людей, то, я думаю, часть людей может решить бессрочно это (акцию протеста — ИА REGNUM ) продолжить. Часть людей может выехать в регионы и там это продолжить», — рассказал Саакашвили на пресс-конференции.

Напомним, согласно действующей редакции основного закона, в соответствии со ст.80, депутатам Рады гарантируется депутатская неприкосновенность: они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету), а также не могут быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Как сообщалось, 15 октября Госпогранслужба не пустила на Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопию. Накопия — бизнесмен, депутат парламента Грузии, являющийся одним из сторонников экс-президента Саакашвили. В Грузии оппоненты даже называют его «золотой кредиткой» бывшего главы государства. В 2015 году участвовал в конкурсе на главу государственного предприятия «Укртранснафта».