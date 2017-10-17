Спикер Рады поручил рассмотреть законопроекты об отмене неприкосновенности

Киев, , 12:48 — REGNUM Спикер парламента Украины Андрей Парубий в ходе проведения согласительного совета дал указание членам профильного комитета изучить законопроекты, в рамках которых предусматривается отмена депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«На сегодня мы имеем зарегистрированный законопроект по инициативе 150 депутатов, и сегодня внесен и зарегистрирован в Верховной Раде Украины (ВРУ) законопроект под авторством президента (Петр Порошенко) об отмене депутатской неприкосновенности, — сказал Парубий. — Ни один из тех законопроектов на сегодня не имеет решения комитета, и сейчас безотлагательно даю поручение комитету по вопросам правосудия рассмотреть те законопроекты, которые внесены в ВРУ, о снятии неприкосновенности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Петр Порошенко внес в парламент страны законопроект, в котором предлагается внести изменения в Конституцию по части неприкосновенности депутатов. Документ был зарегистрирован в парламенте 17 октября.

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