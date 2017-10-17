Глава ЦИК: Алексей Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года

Москва, , 12:47 — REGNUM Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.

По словам Эллы Памфиловой, пройдет десятилетний срок, и «где-то в 2028 году плюс пять месяцев он сможет вполне баллотироваться».

«Пусть не давлением улице доказывает, а своими идеями, что он достоин поста президента», — добавила председатель Центризбиркома.

Вместе с тем она отметила, что сторонники Алексея Навального распространяют ложные сведения о том, что у него есть право выдвигать свою кандидатуру на выборах в настоящее время.

Ранее Элла Памфилова поясняла, что Навальный, который заявлял о намерении баллотироваться на пост президента России, не может быть зарегистрирован кандидатом из-за судимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный был осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата») по делу «Кировлеса», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление относится к разряду тяжких. Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав», гражданин не может участвовать в выборах, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления.

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Сам Алексей Навальный ранее заявлял, что не видит юридических препятствий для своего участия в выборах президента в марте 2018 года, так как в Конституции России прямо записано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы, а он приговорен условно. Он говорил о намерении обжаловать в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться в президенты РФ с непогашенным условным сроком по тяжкой статье.

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