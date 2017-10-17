Врио главы Дагестана Владимир Васильев останется в высшем совете «ЕР»

Москва, , 12:30 — REGNUM Назначенный исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, который руководил фракцией «Единой России» в Госдуме, продолжит свою работу в составе высшего совета партии. Такое мнение высказал председатель высшего совета партии Борис Грызлов на расширенном заседании бюро высшего совета 16 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «ЕР».

По его словам, Васильев сумел сплотить депутатский корпус, наладить эффективное взаимодействие фракции и партии, поэтому его работа в составе высшего совета «Единой России» будет полезна.

«Его безупречный авторитет позволил выстроить конструктивный диалог с коллегами по парламенту, что способствовало укреплению роли законодательного органа в политической жизни страны», — заявил Грызлов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Васильев, который являлся главой партийной фракции «Единой России» в Госдуме, а также вице-спикером, 3 октября 2017 года был назначен президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Дагестана. В отставку был отправлен бывший руководитель республики Рамазан Абдулатипов.

Президент отметил, что на новой должности Васильеву предстоит применить весь опыт, накопленный за годы работы в Министерстве внутренних дел и Государственной думе. Новый руководитель Дагестана долгое время был председателем комитета Госдумы по безопасности.

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Новым руководителем фракции в Госдуме был выбран Сергей Неверов. Его кандидатуру внес на рассмотрение депутатов председатель «Единой России», глава правительства Дмитрий Медведев.

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