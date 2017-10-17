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ЕСПЧ не увидел политики в деле «Ив Роше»

Политика

«ЕСПЧ отказался признавать наличие «политической мотивированности» в действиях национальных правоохранительных органов»

Страсбург, Франция, 17 октября 2017, 12:30 — REGNUM  Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался признавать наличие «политической мотивированности» в действиях следователей, которые привлекли к ответственности братьев Алексея и Олега Навальных в рамках уголовного дела «Ив Роше Восток». Об этом говорится во вторник, 17 октября, на сайте Минюста РФ.

«ЕСПЧ отказался признавать наличие «политической мотивированности» в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕСПЧ также снизил суммы компенсации морального вреда, судебных расходов и издержек по результатам рассмотрения жалобы Навальных.

«Вместе с тем нельзя согласиться с позицией Суда о наличии процессуальных нарушений при привлечении заявителей к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства», — сообщили в Минюсте РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2014 года братья Навальные были осуждены по так называемому делу «Ив Роше». Замоскворецкий суд признал их виновными в хищении 31 млн рублей у компаний «Ив Роше» и «МПК». Алексей Навальный был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно, Олег Навальный получил 3,5 года реального заключения.

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Дела Алексея Навального