Официальные лица Госдепа не исключили прямых переговоров с КНДР

Токио, , 12:23 — REGNUM США не исключили возможности проведения со временем прямых переговоров с Северной Кореей, заявил 17 октября заместитель главы Государственного департамента Джон Дж. Салливан, сообщает Reuters.

С таким заявление он выступил в Токио по итогам встречи со своим японским коллегой. Его высказывание было сделано на фоне предупреждения властей КНДР о том, что ядерная война может начаться в любой момент.

«Со временем мы не исключаем возможности курса прямых переговоров», — отметил он.

«Наше внимание устремлено на поиск дипломатического решения проблемы, которую собой представляет КНДР. Мы должны, тем не менее, совместно с нашими союзниками — Японией, Южной Кореей и другими — быть готовы к худшему на случай провала дипломатии», — добавил он.

Напомним, обострение напряженности вокруг Корейского полуострова произошло, после того как Пхеньян осуществил серию ракетных пусков, а также провел шестое ядерное испытание. Так же немаловажную роль в напряженности сыграли высказывания лидеров как США, так и КНДР.

В связи с этим заместитель посла Северной Кореи в ООН Ким Ын Рен заявил на Генеральной Ассамблеи ООН, что ситуация достигла крайне нестабильной точки, и «ядерная война может начаться в любой момент». Он подчеркнул, что пока та или иная страна не участвует в совместных с США военных действиях против КНДР, Пхеньян не намерен использовать против нее ядерное оружие.