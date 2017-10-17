Поддерживающие реновацию в Петербурге активисты хотят участвовать в выборах

Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге появилось официальное движение в поддержку реновации жилья, представители которого в дальнейшем намерены принять участие в муниципальных выборах. Как передаёт 17 октября корреспондент ИА REGNUM, активисты намерены использовать депутатские мандаты в качестве рычагов воздействия на власти для ускорения реновации. Инициаторами создания движения стали жители городского юго-запада, на территориях которого реализуется пилотный проект реновации.

«Это проблема не только нашего квартала в Кировском районе. Мы уже установили связь с активистами Московского района. Приняли решение об официальном создании движения в поддержку реновации. Рассматриваем в перспективе вариант участия в муниципальных выборах, чтобы иметь больше доступа к рычагам воздействия», — сказала житель квартала Ульянка, активист за реновацию Юлия Трифанова.

Поддерживает появление такого движения гендиректор компании-оператора реновации «Воин-В» Олег Глущенко. Он напомнил, что до сих пор существовало только движение против реновации, при том, что большинство из участвовавших в нем людей даже не проживало в «хрущёвках».

"Сегодня практически каждый восьмой житель Петербурга проживает в «хрущёвке». Парадоксально, что даже в Заксобрании Петербурга нет таких депутатов, которые бы поддерживали эту программу», — посетовал он.

Напомним, программа реновации была объявлена в 2008 году. Два инвестора — «Воин-В» и «СПб Реновация» — сдали городу пока лишь 11 домов, что составляет всего 1,5% от всего объёма программы.

Ранее строительная компания «Воин-В» подала иск в надежде на продление на 6 лет программы реновации квартала Ульянка, чтобы расселить 900 квартир. Однако Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в продлении отказал. По словам Олега Глущенко, пока нет «мотивировочного, описанного решения суда», поэтому пока нет и понимания, на каком основании суд отказал.

«Когда решение будет описано, будем понимать, о чем идет речь. Но мы достаточно чётко прописали, почему в обозначенные сроки не смогли выполнить полностью программу. Получается, что из девяти лет, в течение шести лет ходим по судам и только три года строим. Если бы строили девять лет, может и не смогли бы реализовать программу полностью, но процентов на 60−70 точно. Намерены обжаловать это решение и достаточно настойчиво идти к цели», — заявил Глущенко.

Он также напомнили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ещё в начале сентября текущего года «высказал позицию, что реновацию останавливать не будем».

Добавим, в рамках программы развития 23-х городских территорий планировалось построить многоквартирные дома общей площадью квартир 8 440,4 тыс. кв.м. Из них 1 млн 12,3 тыс. кв. м должны были перейти в собственность города для переселения нанимателей жилых помещений; 1 658 тыс. кв. м жилья — для переселения собственников жилых помещений в расселяемых домах.

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