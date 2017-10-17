КС разрешил пересматривать дела обратной силы лишь в пользу слабой стороны

Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Решения коллегий Верховного суда по конкретным делам не могут считаться новым обстоятельством для пересмотра дел других граждан. К такому выводу пришел Конституционный суд, провозгласив решение по делу о проверке конституционности статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ во вторник, 17 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом для рассмотрения дела стали жалобы нескольких граждан, которые судились с Фондом социального страхования (ФСС). Жители Кемеровской области подавали иски об индексации страховых выплат и взыскании пени, о возмещении вреда здоровью; в интересах инвалида из Вологодской области в суд обращался прокурор Вологды, чтобы получить для нее от отделения Фонда социального страхования путевку в санаторий.

Сначала суды общей юрисдикции согласились с требованиями граждан. Но позднее эти решения отменили в пользу ФСС, потому что коллегия Верховного суда РФ, рассмотрев похожее дело других людей, приняла противоположное решение. Нижестоящие суды сочли это достаточным основанием для пересмотра дел заявителей. Последние полагают, что оспоренная норма в силу неопределенности своего содержания нарушает статьи 1, 2, 15, 17, 18, 45, 46, 52, 53, 55 и 118 Основного закона России.

Конституционный суд не согласился с незаконностью оспариваемой нормы. Однако признал, что дела заявителей подлежат пересмотру. КС подчеркнул, что решения коллегий Верховного суда не могут считаться новым обстоятельством для других дел и иметь подобную «обратную силу».

Как пояснил руководитель секретариата КС Владимир Севицкий, сама по себе коллегия Верховного суда по гражданским делам действовала в пределах своей компетенции.

«Она рассматривала конкретное дело каких-то других граждан в кассационном порядке и пересмотрела его. То, что была изменена правоприменительная практика, тоже находится в компетенции судебной коллегии. Но другие суды восприняли это решение как новое обстоятельство для пересмотра дел заявителей», — пояснил он.

КС проанализировал вопрос о том, может ли решение коллегии ВС по конкретному делу быть «новым обстоятельством» для пересмотра других дел, и пришел к выводу что в этом смысле судебная коллегия очень существенно отличается от Президиума и Пленума Верховного суда.

«Во-первых, дела судебной коллегии разрешаются в составе всего трех судей, а Президиум и Пленум — это большое сообщество судей, которые рассматривают важные юридические вопросы. Во-вторых, решение коллегии Верховного суда не является окончательным, оно может быть пересмотрено в порядке надзора Президиумом ВС. И, наконец, коллегий в Верховном суде несколько, бывает, что разные коллегии рассматривают сходные вопросы», — заметил Севицкий.

Кроме того, говорится в постановлении КС, Пленум Верховного суда ранее указывал, что в принципе недопустимо пересматривать решения судебных инстанций, если это ухудшает положение слабой стороны в публичном правоотношении, но нижестоящие судебные органы этому указанию следуют не всегда. Сам Конституционный суд еще в 2010 году поддержал такую позицию, но законодатель проигнорировал это мнение КС, не прописав его в законе. Теперь Госдуме следует внести поправки в ГПК и АПК.

Конституционный суд подчеркнул, что даже в допускаемых случаях «обратной силы» судебной практики пересматривать дела можно только в пользу более слабой, более уязвленной стороны. Например, если кто-либо привлекался к публичной ответственности либо находился в споре с государством, как в случае с заявителями.

«В нашем случае обратная сила была придана не в пользу них, то есть более слабой стороны, а наоборот, в пользу государственных учреждений», — заметил Севицкий.

Госдуме необходимо учесть недопустимость ухудшения положения граждан в их правоотношениях с органами власти, подчеркнул КС РФ. Речь идет о пенсионных, жилищных, трудовых спорах, тяжбах о соцобеспечении и других.