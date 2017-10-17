МИД Казахстана: с уважением относимся к волеизъявлению киргизского народа

Астана, , 12:20 — REGNUM В Казахстане с уважением относятся к волеизъявлению киргизского народа, выбравшего на пост главы государства Сооронбая Жээнбекова. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает 17 октября «Казинформ».

"Как вам известно, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил теплое поздравительное послание в адрес новоизбранного президента Киргизии господина Жээнбекова», — заявил министр в кулуарах заседания правительства республики.

По его словам, Астана намерена и дальше укреплять дипломатические связи с Бишкеком, а избранный президент проявляет ответственность в выстраивании таких отношений.

«Казахстан подтверждает свою твердую приверженность к дальнейшему укреплению взаимовыгодных и добрососедских отношений дружбы и сотрудничества с Киргизией», — подчеркнул Абдрахманов.

Напомним, 15 октября в Киргизии прошли президентские выборы, по результатам которых около 53% избирателей проголосовали за кандидата от правящей Социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова.

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